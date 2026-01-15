Διακρίσεις πολλών αστέρων για τα αναψυκτικά Κλιάφα στα Superior Taste Award 2026

Διεθνή βραβεία, αντάξια της φήμης και της ιστορίας τους, απέσπασαν τα αναψυκτικά Κλιάφα στον διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό Superior Taste Award 2026, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και τη μοναδική τους γεύση.

Συγκεκριμένα, η βυσσινάδα Κλιάφα τιμήθηκε με 2 αστέρια, μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση που απονέμεται σε προϊόντα με εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, με 1 αστέρι βραβεύτηκαν η Λεμονάδα, η Πορτοκαλάδα και η Πορτοκαλάδα Χωρίς Ανθρακικό Κλιάφα.

Οι νέες αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και απολαυστικής γεύσης, με σεβασμό στην παράδοση, τις πρώτες ύλες και τον σύγχρονο καταναλωτή.

Τα Superior Taste Awards απονέμονται από το International Taste Institute στις Βρυξέλλες, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση από καταξιωμένους σεφ και γευσιγνώστες, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ποιότητα τροφίμων και ποτών παγκοσμίως.