Διακρίσεις του 2ου Γυμνασίου Φαρσάλων σε μαθητικό συνέδριο κατά της ρητορικής μίσους

Στο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Και οι λέξεις φλέβες είναι· μέσα τους αίμα κυλάει», που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 28 και 29 Απριλίου 2026 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φαρσάλων, συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία το 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τις Ιερές Μητροπόλεις Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Λαρίσης και Τυρνάβου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και με το Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογενείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους νομούς Λάρισας και Καρδίτσας, καθώς και σχολεία της περιοχής των Φαρσάλων, δημιουργώντας ένα ζωντανό και δημιουργικό περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών και προβληματισμού μεταξύ των μαθητών/μαθητριών.

Βασικός στόχος της διοργάνωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι στη ρητορική μίσους, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ενσυναίσθησης, καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα από δημιουργικές δράσεις, όπως η συγγραφή δοκιμίων και η δημιουργία αφισών, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν, να συνεργαστούν και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης της βίας στη σύγχρονη κοινωνία.

Η συμμετοχή του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε ύστερα από την έμπνευση, τη συνεχή στήριξη και την ουσιαστική καθοδήγηση της διευθύντριας, κ. Παρασκευής Τασιοπούλου η οποία ενθάρρυνε τους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά και να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, προάγοντας το πνεύμα της συνεργασίας και της υπευθυνότητας.

Στη συγγραφή δοκιμίων συμμετείχαν: η μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου Ευαγγελία Ταστεμερίδη και οι μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου Αντιγόνη Δανδή, Εύη Βασιλείου, Κωνσταντίνα Προσμίτη και Ελένη Λαζαρίδη, ενώ με αφίσα συμμετείχε η Ευαγγελία Καραγιάννητης Β΄ Γυμνασίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, οι μαθητές παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις, ενώ κατά την παρουσίαση των εργασιών τους ανταποκρίθηκαν με αυτοπεποίθηση και ωριμότητα στις ερωτήσεις των συμμαθητών τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο.

Την Τετάρτη τίμησε με την παρουσία του το συνέδριο ο Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ιερώνυμος, ενώ την Πέμπτη παρευρέθηκε ο Μητροπολίτης Καρδίτσας και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος. Σημαντική υπήρξε και η συμβολή του πατρός Αντωνίου στην επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η προσπάθεια των μαθητριών επιβραβεύτηκε με σημαντικές διακρίσεις: το πρώτο βραβείο απέσπασε η Ευαγγελία Ταστεμερίδη και το τρίτο βραβείο η Κωνσταντίνα Προσμίτη, γεμίζοντας χαρά και υπερηφάνεια ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Τα παιδιά συνόδευσαν οι φιλόλογοι κ. Ζωή Μουχτή, κ. Γιαννούλα Γκρίνια και κ. Κατερίνα Γκρίνια, οι οποίες στάθηκαν αρωγοί σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας και της συμμετοχής τους.

Η συμμετοχή στο συνέδριο αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία, ενισχύοντας την ελεύθερη έκφραση, την κριτική σκέψη και τη συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τη σημασία της ενεργού στάσης των νέων απέναντι σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με σεβασμό, ισότητα και ανθρωπιά.