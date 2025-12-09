Διακρίσεις του Street Latin Dance Studio στο WADF Βόλου

Επιτυχίες σε αγώνα χορού στον Βόλο είχε η Λαρισινή σχολή Street Latin Dance Studio.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου που μας έστειλε αναφέρει συγκεκριμένα:

“Το Σάββατο που μας πέρασε, το Street Latin Dance Studio απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η αγάπη για τον χορό, η σκληρή δουλειά και η ομαδικότητα οδηγούν σε μεγάλες διακρίσεις. Στον αγώνα της World Artistic Dance Federation (WADF) που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο, η σχολή συμμετείχε με ομάδες και ζευγάρια, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες Salsa και Bachata.

🥇 Salsa Ladies – Πρώτη Θέση

Η ομάδα Salsa Ladies, αποτελούμενη από τις Ναταλί Κυριάκη, Τζούλια Τσαλαζίδου, Κλεοπάτρα Παπαδούλη και Δήμητρα Μάγειρα, με εκπαιδεύτρια την Ναταλί Κυριάκη, εντυπωσίασε με την εμφάνισή της και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της. Η ενέργεια, η τεχνική και η χορευτική τους αρμονία κέρδισαν το κοινό και τους κριτές.

🥇🥈 Bachata – Διπλή Διάκριση

Στην κατηγορία Bachata, δύο ζευγάρια της σχολής ανέβηκαν στο βάθρο:

Πρώτη θέση: Νίκος Πασσάτογλου & Μαριλένα Καστάνη

Δεύτερη θέση: Νίκος Ρέλλιας & Νεκταρία Κυριακοπούλου

Με εκπαιδευτή τον Τόλη Πισσά, ιδιοκτήτη της σχολής, οι χορευτές παρουσίασαν μοναδικές χορογραφίες που συνδύασαν πάθος, τεχνική και καλλιτεχνική έκφραση.

✨ Ένα Σημαντικό Βήμα για τη Σχολή

Οι επιτυχίες αυτές δεν αποτελούν μόνο προσωπικές διακρίσεις των μαθητών, αλλά και μια μεγάλη στιγμή για το Street Latin Dance Studio, που συνεχίζει να χτίζει τη φήμη του στον χώρο των κοινωνικών λατιν χορών. Η σχολή, με έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της χορευτικής κοινότητας, δείχνει πως η Ελλάδα έχει δυναμική παρουσία στον διεθνή χορευτικό χάρτη.

📌 Το Street Latin Dance Studio συνεχίζει να εμπνέει και να καθοδηγεί τους μαθητές του, αποδεικνύοντας ότι ο χορός είναι τέχνη, έκφραση και τρόπος ζωής.”