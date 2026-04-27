Διαμαρτυρία αγροτών στον ΕΛΓΑ Λάρισας για καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Λάρισα, πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας και κερασοπαραγωγοί της περιοχής της Αγιάς, οι οποίοι ζητούν να σταματήσουν οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων εκφράζοντας την έντονη αγανάκτηση τους για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων προς τους κερασοπαραγωγούς.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων τονίζει ότι ενώ οι διαδικασίες εκτίμησης των ζημιών έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό και τα σχετικά πορίσματα έχουν σταλεί, οι ίδιοι παραμένουν απλήρωτοι για ζημιές που σημειώθηκαν στις καλλιέργειες εδώ και ένα χρόνο περίπου.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Κίσσαβος» Αγιάς, Γιώργος Ζέικος, αναφέροντας: «Κλείσαμε χρόνο περιμένοντας η κυβέρνηση να μας αποζημιώσει για τα κεράσια. Έχουμε πληρωμένα τα τέλη, εγώ προσωπικά πληρώνω 10 χιλιάδες στον ΕΛΓΑ και πλέον περιμένουμε να ζήσουμε από την αποζημίωση. Δε μπορεί να μας αφήνει εκτεθειμένους η πολιτεία. Στα κεράσια της Αγιάς θα έπρεπε χθες να δοθούν οι αποζημιώσεις όπως έγινε στις άλλες καλλιέργειες να πληρωθούμε οι παραγωγοί. Γίνανε εκτιμήσεις, πρέπει να ανακοινωθούν και να δοθούν άμεσα τα χρήματα ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε», τόνισε μεταξύ άλλων.

Aρης Ψύχας (ertnews.gr)