Διαμαρτυρία κατοίκων και φορέων για το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛ.ΤΑ

Ηχηρή απάντηση στην απόφαση για το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο έδωσε σήμερα η τοπική κοινωνία, με τη μαζική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου και των φορέων της πόλης, μετά την προχθεσινή έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε η Δημοτική Αρχή λόγω των τελευταίων εξελίξεων.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εκπρόσωποι σωματείων, συλλόγων και φορέων της περιοχής, ενώ το παρών έδωσαν ο Εμπορικός Σύλλογος Τυρνάβου, ο Σύλλογος Γυναικών, εκπρόσωποι συνταξιουχικών οργανώσεων, αγροτικών συλλόγων, δημοτικοί σύμβουλοι και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Σωκράτης Καρράς από τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ο Τέλης Μίαρης από τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΙΚΑ και ο Νίκος Νταλαγιάννης από τον Αγροτικό Σύλλογο Τυρνάβου, οι οποίοι υπογράμμισαν τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει το κλείσιμο του ταχυδρομείου για τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες και συνολικά για την τοπική κοινωνία.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε και μίλησε η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλλιού, εκφράζοντας τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγώνα των κατοίκων και τη διαφωνία της με τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση υπηρεσιών και το κλείσιμο περιφερειακών καταστημάτων.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος τόνισε ότι η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί μήνυμα αντίστασης απέναντι σε μια πολιτική που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανάγκες με όρους «κόστους – οφέλους» και οδηγεί στη συρρίκνωση δημόσιων υπηρεσιών.

«Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα. Δεν συμβιβαζόμαστε με την υποβάθμιση του τόπου μας. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Ο αγώνας δεν τελειώνει σήμερα. Ο αγώνας σήμερα ξεκινά», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στις επιθέσεις που δέχθηκε η Δημοτική Αρχή το προηγούμενο διάστημα, καταγγέλλοντας προσπάθειες αποπροσανατολισμού της συζήτησης.

«Τις τελευταίες ημέρες ακούστηκαν πολλά. Από ανώνυμα προφίλ και διάφορα τρολ, αλλά δυστυχώς και από ορισμένους που θεωρούν ότι μπορούν να πλήξουν τη Δημοτική Αρχή με υπονοούμενα και σκιές. Αντί να τοποθετηθούν απέναντι στο κλείσιμο του ταχυδρομείου και στις πολιτικές που οδηγούν στη συρρίκνωση των δημόσιων υπηρεσιών, επιλέγουν να στοχοποιούν τη Δημοτική Αρχή. Ο λαός του Τυρνάβου γνωρίζει και κρίνει. Το ταχυδρομείο δεν κλείνει εξαιτίας προσώπων. Το ταχυδρομείο κλείνει εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέδειξε τις ευθύνες τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων που διαμόρφωσαν το πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συρρίκνωση υπηρεσιών και την παράδοση δραστηριοτήτων σε ιδιώτες.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης αναγνώστηκε το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου, με το οποίο καταδικάζεται η απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος, απαιτείται η άμεση ανάκλησή της και καλούνται η διοίκηση των ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση, οι βουλευτές του νομού και κάθε αρμόδιος φορέας να πάρουν σαφή θέση απέναντι στις εξελίξεις.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου ξεκαθαρίζει ότι ο αγώνας για τη διατήρηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ δεν σταματά με τη σημερινή κινητοποίηση. Αντίθετα, θα συνεχιστεί με κάθε διαθέσιμο μέσο, σε συνεργασία με τους φορείς, τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής, μέχρι να ανατραπεί η απόφαση και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία μιας κρίσιμης δημόσιας υπηρεσίας για τον τόπο.