Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Τεμπών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος διανομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τεμπών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 η καθιερωμένη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους – ωφελούμενους και τις οικογένειές τους.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών αποτελεί μία σημαντική κοινωνική δομή παροχής βασικών αγαθών, η οποία στηρίζει έμπρακτα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα διαβίωσης.

Κατά τη συγκεκριμένη διανομή διατέθηκαν προϊόντα όπως ζυμαρικά, όσπρια, γάλα, αλεύρι, αλάτι, σάλτσα ντομάτας, κρέας (λουκάνικα), κονσέρβες, ψάρια και υγρό πιάτων, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των ωφελούμενων.

Ο Δήμος Τεμπών απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους συμπολίτες, καθώς και σε επιχειρήσεις της περιοχής, να στηρίξουν το έργο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προσφέροντας τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου (ΚΑΠΗ, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», Κοινωνικό Παντοπωλείο). Η συνεισφορά όλων αποτελεί κινητήριο δύναμη για τη συνέχιση και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης στον τόπο μας.

Η Πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κα Σαραντοπούλου – Παρίση Ζωή, ευχαριστεί θερμά τις επιχειρήσεις και τους φορείς που στέκονται σταθερά αρωγοί στο έργο της δομής, προσφέροντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, και εκφράζει την ευχή η κοινωνική τους προσφορά να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς: Λιοπρασίτης – Κρεοπωλείο, Δημοτικό Σχολείο Γόννων (για την προσφορά βιολογικών λαχανικών εποχής και τροφίμων).

Δήλωση Δημάρχου Τεμπών, κ. Γιώργου Μανώλη:

«Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας του Δήμου μας. Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά και η ανθρωπιά παραμένουν ζωντανές αξίες στην τοπική μας κοινωνία.

Με την ευκαιρία των ημερών, εύχομαι σε όλους τους δημότες καλές Απόκριες με υγεία και χαρά, καθώς και καλή Σαρακοστή με δύναμη και αισιοδοξία».

Ο Δήμος Τεμπών συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τους συμπολίτες που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας δράσεις κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.