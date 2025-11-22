Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τεμπών

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μηνιαίου προγράμματος διανομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τεμπών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 η διανομή ειδών πρώτης ανάγκης στους δικαιούχους – ωφελούμενους της δομής και στις οικογένειές τους.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μία σημαντική κοινωνική δομή του Δήμου Τεμπών, η οποία λειτουργεί με στόχο την ουσιαστική στήριξη πολιτών και οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και πλήττονται από τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Ο Δήμος Τεμπών απευθύνει κάλεσμα αλληλεγγύης σε όλους τους δημότες που επιθυμούν να στηρίξουν τη λειτουργία της δομής μέσω προσφοράς τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές του Δήμου:

Στα ΚΑΠΗ

Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, αποτελεί πράξη αλληλεγγύης και συμβάλλει ουσιαστικά στη συνέχιση ενός έργου που στηρίζει καθημερινά συμπολίτες μας.

Η Πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Δημοτική Σύμβουλος κας Ζωής Σαραντοπούλου δήλωσε:

«Η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη είναι αξίες που έχουμε χρέος να διατηρούμε ζωντανές στον Δήμο μας. Η σημερινή διανομή επιβεβαιώνει ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν αποτελεί απλώς μια δομή, αλλά μια ασπίδα στήριξης για ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συμβάλλουν — τους εργαζόμενους, τους εθελοντές και τους πολίτες που με ευγένεια και ευαισθησία προσφέρουν ό,τι μπορούν. Καλούμε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, ώστε κανείς συμπολίτης μας να μη νιώσει μόνος. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.