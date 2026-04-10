Διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Τεμπών για το Πάσχα

Ο Δήμος Τεμπών, μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πραγματοποίησε διανομή ειδών πρώτης ανάγκης ενόψει των Αγίων Ημερών του Πάσχα, στηρίζοντας έμπρακτα ευάλωτες οικογένειες της περιοχής.

Στους δικαιούχους διανεμήθηκαν τρόφιμα μακράς διάρκειας, γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκίσματα, κρέατα, καθώς και πασχαλινές λαμπάδες, συμβάλλοντας ώστε όλοι να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης δήλωσε:

«Οι ημέρες του Πάσχα είναι ημέρες αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης. Ως Δημοτική Αρχή στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα στερηθεί τα βασικά αγαθά αυτές τις άγιες ημέρες. Συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε τις κοινωνικές μας δομές και να στηρίζουμε κάθε ευάλωτο νοικοκυριό».

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους εργαζόμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του ΚΑΠΗ, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κέντρου Κοινότητας για τη συμβολή τους.

Η Διοίκηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές του, και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις: Παπαγεωργίου Food Service ΑΒΕΕ, Βιολάντα Cookies, Μέλισσα Κίκιζας, Ελληνικά Γαλακτοκομεία «Όλυμπος», Νίκτζας Γαλακτοκομικά, Ζαχαροπλαστεία Φοντάν, το Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο Γόννων και την Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Ελάτειας, για την πολύτιμη προσφορά τους.

Χάρη στη δική σας συμμετοχή, το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεχίζει να παρέχει στήριξη σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή συμπαράστασή σας. Η συνεισφορά σας αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στο έργο μας και παράδειγμα προς μίμηση για την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Τεμπών παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη.