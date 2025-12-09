Διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση έργων 3,7 εκατ. ευρώ για τον Αμπελώνα

Μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τον Δήμο Τυρνάβου και ειδικά για την περιοχή του Αμπελώνα σηματοδοτεί η κοινοποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δ.Κ. Αμπελώνα – Β’

Φάση (Ολοκλήρωση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002668, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των συστηματικών ενεργειών της Δημοτικής Αρχής και, να θυμίσουμε, της κατ’ ίδιαν συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τον Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλειο Σιαδήμα, όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου και οι Αντιδήμαρχοι Διαμάντω Μπάσμπα και Νίκος Αρβανίτης.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, εξέφρασε την ικανοποίηση και τη χαρά του για την έγκριση της τροποποίησης, τονίζοντας: «Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον Δήμο μας. Μετά από επίμονη και συντονισμένη προσπάθεια, καταφέραμε να διατηρήσουμε ενεργή τη χρηματοδότηση του έργου και να διασφαλίσουμε ειδικά το ποσό των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες της θεομηνίας Daniel.

Με αυτή την απόφαση ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την υλοποίηση ενός έργου ζωτικού για τον Αμπελώνα- ενός έργου που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, προστατεύει το περιβάλλον και θωρακίζει την περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες». Την ικανοποίησή τους εξέφρασε με δηλώσεις του και ο Σταύρος Τσαγκαράκος, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΤ η οποία θα υλοποιήσει το έργο.

Η τροποποίηση της πράξης περιλαμβάνει την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους τμημάτων του έργου, όπως την κατασκευή 53.000 μέτρων δικτύου αποχέτευσης με πέντε αντλιοστάσια, την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), τη σύνδεση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων με τα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και την ολοκλήρωση των ιδιωτικών συνδέσεων ώστε ο οικισμός να ενταχθεί πλήρως στο αποχετευτικό σύστημα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμπερίληψη του υποέργου αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε ο Daniel, το οποίο αφορά την επαναφορά της ΕΕΛ, των αγωγών και των οδοστρωμάτων σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.

Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει θα να διεκδικεί έργα ουσιαστικά, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης, με τον Δήμαρχο να τονίζει σε όλους τους τόνους ότι είναι αδιανόητο το χειμώνα να πνιγόμαστε και το καλοκαίρι να λέμε… το νερό νεράκι