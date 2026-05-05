Διατροφή και Ορμονική Ισορροπία: Μια εκδήλωση για τη σύγχρονη γυναίκα στον Δήμο Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας, μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας και σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Μαμάδες Ελασσόνας», προσκαλεί γονείς, μητέρες και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη σε μια ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη διατροφή και την ορμονική ισορροπία, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής καθοδήγησης σε κρίσιμες φάσεις της ζωής της γυναίκας.

Σε μια εποχή όπου οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται και η ανάγκη για ενέργεια, ισορροπία και καλή υγεία γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ, η διατροφή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική και ψυχική ευεξία. Ιδιαίτερα μετά την εγκυμοσύνη και κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, η κατάλληλη ενημέρωση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο των δράσεων, πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Παιδική Διατροφή», αναδεικνύοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για θέματα υγείας και ευεξίας.

Ομιλήτρια θα είναι η Διαιτολόγος – Διατροφολόγος MSc, Μέλος ΕΔΔΕ, Μαρία Αντωνίου, η οποία θα παρουσιάσει επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για τη διαχείριση της ενέργειας και την υποστήριξη της ορμονικής ισορροπίας στις απαιτητικές αυτές περιόδους.

Θέμα εκδήλωσης:

«Ορμονική Ισορροπία και Διατροφή – Πώς να βρεις ενέργεια μετά την εγκυμοσύνη και κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης»

Ημερομηνία: Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Ώρα: 18:00

Χώρος: Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού – Ελασσόνα

Είσοδος: Ελεύθερη

Η εκδήλωση στοχεύει στην ουσιαστική ενημέρωση και ενδυνάμωση των γυναικών και των οικογενειών, προσφέροντας χρήσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της καθημερινής ευεξίας και της ποιότητας ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια αντιδήμαρχο κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα στα τηλέφωνα: 24930 25440 και 6945 591722