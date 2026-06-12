Διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στον Τύρναβο

Διεθνή χαρακτήρα θα έχει και το φετινό Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών που διοργανώνει για έβδομη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, 150 χορευτές από Πολωνία, Γεωργία και Ελλάδα θα γεμίσουν την Κεντρική πλατεία του Τυρνάβου με ήχους, χρώματα και παραδόσεις σε μία μεγάλη γιορτή πολιτισμού που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Θα προηγηθεί παρέλαση των χορευτικών συγκροτημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Συμμετέχουν:

Song and Dance Ensemble «LESZCYNA» (Πολωνία)

Ensemble «MAMULI» (Γεωργία)

Θρακική Εστία Εορδαίας «Ο ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ»

Μ.Ε.Σ. Αβέρωφ «Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ»

Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.