Διεθνής Έκθεση FRESKON 2026: Το επιμελητήριο Λάρισας συμμετείχε με πέντε επιχειρήσεις

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι «έκλεισε τις πύλες της η Δ.Ε. φρούτων και λαχανικών FRESKON 2026 (23-25/4/2026), που διεξήχθη στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για τον τομέα των οπωροκηπευτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Freskon αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επαγγελματικά γεγονότα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για τον τομέα των φρέσκων προϊόντων.

Λειτουργεί ως σημείο συνάντησης παραγωγών, συνεταιρισμών, εταιριών Logistics, αλυσίδων διεθνούς λιανεμπορίου αλλά και εγχώριων και ξένων διακινητών, εταιριών συμβούλων και εταιριών πιστοποίησης , ενισχύοντας τον διάλογο και τις εμπορικές επαφές σε όλη την αλυσίδα του κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι η έκθεση δεν αφορά μόνο την πρωτογενή παραγωγή, αλλά συνολικά την εμπορική, μεταφορική και εφοδιαστική διάσταση του τομέα.

Η φετινή διοργάνωση έδωσε έμφαση στην ανάδειξη των ποιοτικών φρέσκων προϊόντων, στην ανάπτυξη του εμπορίου και των εξαγωγών τους αλλά και στη δημιουργία νέων συνεργασιών.

Το εκθεσιακό μοντέλο της Freskon 2026 βασίζεται σε στοχευμένες B2B συναντήσεις, διεθνή συνέδρια, παράλληλες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για επαγγελματίες της αγοράς. Ανάμεσά τους πραγματοποιήθηκαν το 2ο Διεθνές Συνέδριο Κερασιού, το Berries Workshop της Freskon, το FreshCon Market και το Workshop συμπύρηνου ροδάκινου.

Βασικές κατηγορίες εκθεμάτων

Οι βασικές κατηγορίες εκθεμάτων περιλαμβάνουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, μηχανήματα, υλικά συσκευασίας και τυποποίησης, εταιρείες μεταφορών και logistics, καθώς και εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου.

Έτσι, η Freskon 2026 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών, από την παραγωγή και την εμπορία έως τη συσκευασία και τη διασφάλιση ποιότητας.

Πέντε (5) επιχειρήσεις μέλη μας με την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου Λάρισας πήραν μέρος στην έκθεση και εκπροσώπησαν τον τόπο μας. Αυτές είναι οι κάτωθι:

ΚΟΥΤΑΛΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΟΥΤΛΑΣ Ι. & Χ.- Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΟΕ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ / AGROFRESH ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τον Φορέα μας εκπροσώπησε στην έκθεση ο Πρόεδρος Χρήστος Γιακουβής και η Διοικητική Προϊσταμένη Τσολάκη Αικατερίνη.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η FRESKON αποτελεί τόπο συνάντησης της παραγωγής οπωροκηπευτικών με την αγορά, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια. Επεσήμανε, ακόμη, ότι τα οπωροκηπευτικά αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής παραγωγής και ότι η αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι η ποιότητα, η γεύση, η ασφάλεια και η πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο διεθνώς».

