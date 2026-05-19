Διεθνής διάκριση για μαθήτρια της Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου Λάρισας

Tο 2ο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Κλασικού και Σύγχρονου Χορού “Anna Pavlova”, απέσπασε η Πετρούλα Δρέντζα, εκπροσωπώντας επάξια τη Δημοτική Σχολή Μπαλέτου Λάρισας, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Κατερίνας Μπούτου, υπεύθυνη για την προετοιμασία της διαγωνιζόμενης.

Συγκεκριμένα η Πετρούλα Δρέντζα έλαβε το 2ο βραβείο στην κατηγορία κλασικού χορού, 19 και άνω, ερμηνεύοντας με υψηλή δεξιοτεχνία και σκηνική ωριμότητα, variation από το μπαλέτο La Péri.

Ο Διεθνής Διαγωνισμός Κλασικού και Σύγχρονου Χορού “Anna Pavlova” πραγματοποιήθηκε από 13 έως 15 Μαΐου στην Αθήνα (Θέατρο Ακροπόλ).