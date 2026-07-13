Διενέργεια εκλογών ανάδειξης  τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής Μελών του Κ.Α.Π.Η. Τυρνάβου

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Τυρνάβου, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε Κ.Α.Π.Η. εκλέγεται με κλειστή ψηφοφορία τριμελής Συντονιστική Επιτροπή.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τα εγγεγραμμένα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Τυρνάβου να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκλογής της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής.



Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Κ.Α.Π.Η. Τυρνάβου ή στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, απευθυνόμενοι στην αρμόδια Αντιδήμαρχο κα Ευγενία Βαρδιοπούλου ή στους υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2492305014



Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ανακηρυχθούν οι υποψήφιοι και θα καταρτιστεί ενιαίο ψηφοδέλτιο.



Ημερομηνία και τόπος ψηφοφορίας

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιουλίου , από ώρα 9.00 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ, στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. Τυρνάβου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Τυρνάβου.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Εκλέγονται οι τρεις (3) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας για την κατάληψη της τελευταίας θέσης, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου που υπηρετούν στα Κ.Α.Π.Η., η οποία θα έχει την ευθύνη της παραλαβής των ψηφοδελτίων, της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψήφων και της σύνταξης του σχετικού πρακτικού αποτελεσμάτων.

Η συμμετοχή των μελών στη διαδικασία αποτελεί σημαντική συμβολή στη λειτουργία του Κ.Α.Π.Η. και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών και της υπηρεσίας.