Δικαίωση δυο δημοσιογράφων που είχαν υποβάλει αγωγή στον Μπέο για συκοφαντική δυσφήμηση

Τις πρακτικές εκφοβισμού που εφαρμόζει ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος κατά συγκεκριμένων δημοσιογράφων και ΜΜΕ μέσω συκοφαντιών, ύβρεων αγωγών και μηνύσεων που καταθέτει εναντίον τους, και τα ζητήματα ελευθεροτυπίας που απορρέουν από αυτές έχουν περάσει τα σύνορα της χώρας και έχουν απασχολήσει και το Διεθνές Ινστιτούτου Τύπου.

Δημοσιογράφοι έχουν υποστεί πρωτοφανείς διώξεις για καταγραφές πραγματικών γεγονότων, όπως η προτροπή σε βια εναντίον τους και συγκεκριμένα κατά της Κατερίνας Τασσοπούλου και του Δημήτρη Καρεκλίδη (Βολιώτες δημοσιογράφοι).

Ο Αχ. Μπέος, μεταξύ άλλων επιθέσεων, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 30/10/2023 χαρακτήρισε δημοσιογράφους που κατέγραφαν τα προβλήματα, τα οποία αντιμετώπιζε ο Βόλος από τις λάσπες, την σκόνη και την έλλειψη νερού, «άπλυτους και βρωμιάρηδες που κάνουν μπάνιο μια φορά τον μήνα, αλλά νοιάζονται μόνο για το εάν η πόλη δεν έχει νερό το βράδυ», ενώ κάλεσε σε λιντσάρισμα εναντίον τους με αυγά και γιαούρτια και φτυσίματα, αποκαλώντας τους επαγγελματίες του Τύπου «βρωμιάρηδες, σκουπίδια, που δυσφημούν την πόλη και τους επιχειρηματίες του τουρισμού» .

Η Εισαγγελία είχε διατάξει αμέσως αυτεπάγγελτα προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της διέγερσης διάπραξης εγκλημάτων και προτροπή σε βία κατά δημοσιογράφων .

Οι δημοσιογράφοι που έγιναν στόχος του και σε εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, όπου κλήθηκε να εκθέσει… τις απόψεις του και να επαναλάβει τις ύβρεις του και τις απειλές του κατέθεσαν αγωγή και μήνυση εναντίον του για την προστασία της ασφάλειάς τους.

Η Αγωγή εκδικάστηκε και οι ενάγοντες εκπροσωπήθηκαν από τον νομικό τους σύμβουλο κ. Νίκος Μόσχο. Από την δικαιοσύνη απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί του Α. Μπέου μεταξύ των οποίων και ότι έκανε … χιούμορ. Οι δημοσιογράφοι και το δημοσιογραφικό λειτούργημά τους για την ενημέρωση των πολιτών δικαιώθηκαν από το δικαστήριο και ο Α. Μπέος καλείται να καταβάλλει αποζημίωση τους ενάγοντες.

Στις 19 Ιουνίου εκδικάζεται στο μεταξύ και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

kosmoslarissa.gr ( απο το ρεπορτάζ του gegonotanews.gr)