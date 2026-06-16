Δικηγορικοί Σύλλογοι: Εσφαλμένη η απόφαση αποβολής από τη δίκη των Τεμπών

«Σεβαστή αλλά ταυτόχρονα και εσφαλμένη», χαρακτηρίζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων την απόφαση για την αποβολή των Δικηγορικών Συλλόγων από τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή σημειώνει ότι η απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας «έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων και ειδικά της πρόσφατης υπ. αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής:

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, με οριακή πλειοψηφία 2-1, μειοψηφούσης της Προέδρου και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, είναι σεβαστή αλλά ταυτόχρονα και εσφαλμένη.

Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων, με πιο πρόσφατη την αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αλλά και με το γράμμα και τον σκοπό της διάταξης του άρθρ. 90, περ. ζ΄του Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπει ρητά ότι, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνές δικαστήριο.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το δικηγορικό σώμα με τις παρεμβάσεις του και τη συμμετοχή του, συνέβαλε ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην πρόοδο της δίκης και θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο.

Το δικηγορικό σώμα, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, θα συνεχίσει να είναι παρόν στα μείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα και θα προασπίζεται σταθερά και αταλάντευτα το Κράτος Δικαίου.