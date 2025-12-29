Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσία του Γενικού Λυκείου Γιάννουλης στο τριήμερο εκπαιδευτικών δράσεων και εκδηλώσεων «Ζω Ελεύθερα – Νέοι και Νέες ενάντια στις Εξαρτήσεις», που διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, το Κέντρο Πρόληψης «Ορφέας», το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας.

Στο σχετικό δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής:

“Η συμμετοχή του σχολείου μας υπήρξε ενεργή και στις τρεις ημέρες της διοργάνωσης:

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025: Υλοποίηση βιωματικού εργαστηρίου στον χώρο του σχολείου από τον κοινωνιολόγο κο Χρήστο Πιτσίλκα, εκπρόσωπο του Κέντρου Πρόληψης «Ορφέας» (ΟΚΑΝΑ). Το εργαστήριο, που εστίαζε στον προσδιορισμό των εξαρτήσεων των εφήβων και στους τρόπους πρόληψης, απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης και εντασσόταν στο Σχέδιο Δράσης του σχολείου με τίτλο «Σκεφτόμαστε θετικά, ενεργούμε υπεύθυνα. Επιλέγουμε να ΖΟΥΜΕ με υγεία και σεβασμό».

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025: Διδακτική επίσκεψη μαθητών/τριών της Β’ τάξης στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο και παρακολούθηση εκδήλωσης που περιελάμβανε θεατρικό δρώμενο, παρουσιάσεις από τους φορείς πρόληψης και προβολή επιλεγμένων μαθητικών reels (σύντομης διάρκειας βίντεο) που συμμετείχαν σε διαγωνισμό με μηνύματα ενάντια στις εξαρτήσεις.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025: Συμμετοχή στη μουσική βραδιά «Χριστούγεννα χωρίς Εξαρτήσεις» στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή των βραβείων του μαθητικού διαγωνισμού reels.

Το Γενικό Λύκειο Γιάννουλης συγχαίρει τις μαθήτριες της Β΄ τάξης Αμαλία Κακαράντζα και Βασιλεία-Νεκταρία Μιχαλέ και τον μαθητή της Α΄ τάξης Κουλούλα Ιωάννη για τα πρωτότυπα και δημιουργικά reels με τα οποία συμμετείχαν στο διαγωνιστικό μέρος των δράσεων. Ιδιαίτερα, συγχαίρει τις δύο μαθήτριες που έφεραν διπλή διάκριση για το ΓΕΛ Γιάννουλης, καθώς απέσπασαν με τις δημιουργίες τους το δεύτερο και το τρίτο βραβείο αντίστοιχα, ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές! Επίσης ευχαριστεί θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, όπως και τους διοργανωτές της δράσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση στην ενημέρωση, την καλλιέργεια θετικών προτύπων συμπεριφοράς και τη συνεργασία με την Κοινότητα”.