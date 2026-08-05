Διπλή παρέμβαση Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις αθλητικές υποδομές της Λάρισας: Τι αποφασίστηκε για το Αλκαζάρ και το νέο Κλειστό

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δηλώνει παρούσα στην προσπάθεια να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες για το μέλλον του ιστορικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αλκαζάρ, ενώ παράλληλα εκφράζει την πρόθεσή της να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τον Δήμο Λαρισαίων για την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της πόλης.

Οι πρωτοβουλίες αυτές παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, της Βουλευτή Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη, του περιφερειακού συμβούλου Βας. Πινακά και εκπροσώπων της Επιτροπής Φορέων για το Κλειστό του Αλκαζάρ.

Αναφερόμενος στο υφιστάμενο Κλειστό Γυμναστήριο Αλκαζάρ, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όπως ανέφερε, είχε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, ζητώντας να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της εγκατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της εγκατάστασης, να διαβιβάσει τη σχετική μελέτη ή τα τεχνικά στοιχεία που διαθέτει, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες της να εξετάσουν εάν και με ποιον τρόπο μπορεί να υπάρξει παρέμβαση ή συνδρομή από την Περιφέρεια.

Ο κ. Κουρέτας σημείωσε ακόμη ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, υπάρχει ήδη προμελέτη για την ενίσχυση του κτιρίου. Εφόσον αυτή υποβληθεί επισήμως στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες υποστήριξης μιας τέτοιας παρέμβασης.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την πρόθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τον Δήμο Λαρισαίων για την κατασκευή ενός νέου, υπερσύγχρονου Κλειστού Γυμναστηρίου, χωρητικότητας περίπου 500 θεατών, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες αθλημάτων κλειστού χώρου, όπως η καλαθοσφαίριση και η πετοσφαίριση. Όπως επισημάνθηκε, η υλοποίηση του έργου προϋποθέτει τη συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, μέσω της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ο οποίος αποτελεί τον αρμόδιο δικαιούχο για την ωρίμανση του έργου και την προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε επίσης η Επιτροπή Φορέων να υποβάλει γραπτό αίτημα προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να ζητηθεί επισήμως από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η διαβίβαση των διαθέσιμων τεχνικών στοιχείων και να διερευνηθούν, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλες οι ρεαλιστικές δυνατότητες διατήρησης και ενίσχυσης του ιστορικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αλκαζάρ, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα μπορούσε να συνδράμει, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κλείνοντας την τοποθέτησή του δήλωσε: «Έχω υπηρετήσει τον αθλητισμό από διαφορετικές θέσεις και γνωρίζω καλά ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν στηρίζεται μόνο στις εγκαταστάσεις. Στηρίζεται κυρίως στους ανθρώπους του. Στους παράγοντες που αφιερώνουν χρόνο και προσωπικούς πόρους, στους προπονητές, στους γονείς που καθημερινά μεταφέρουν τα παιδιά τους στις προπονήσεις και στα ίδια τα παιδιά που επιλέγουν τον αθλητισμό ως τρόπο ζωής. Δική μας ευθύνη είναι να τους προσφέρουμε καλύτερες υποδομές. Δεν έχει σημασία ποιος θα πιστωθεί ένα έργο. Σημασία έχει ότι η Πολιτεία κάνει το χρέος της απέναντι στην κοινωνία και στη νέα γενιά. Αυτή είναι η φιλοσοφία με την οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις παρεμβάσεις μας σε ολόκληρη τη Θεσσαλία».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των αθλητικών φορέων, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης του ιστορικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αλκαζάρ και της ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών της Λάρισας, εκφράζοντας την κοινή βούληση να συνεχιστεί ο διάλογος και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.