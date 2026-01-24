Διπλή σύλληψη στη Λάρισα για λήψη φωτογραφιών και βίντεο στο εσωτερικό των δικαστηρίων

Συνελήφθησαν, χθες στη Λάρισα, δύο άνδρες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, διότι ο ένας, το πρωί, κατελήφθη από αστυνομικό της Δικαστικής Αστυνομίας, να προβαίνει σε λήψη φωτογραφιών, με κινητό τηλέφωνο, από τον εσωτερικό χώρο δικαστικής αίθουσας που διεξαγόταν δίκη και ο δεύτερος, το μεσημέρι, κατελήφθη από αστυνομικό του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Λάρισας να προβαίνει σε λήψη βίντεο, με κινητό τηλέφωνο, από τον εσωτερικό χώρο δικαστικής αίθουσας που διεξαγόταν δίκη.

Τα κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.