Διώξεις κατά αιρετών του Δήμου Τυρνάβου για τους οικίσκους σε σεισμόπληκτους

Διαδικασία πειθαρχικών και ποινικών διώξεων κατά αιρετών του Δήμου Τυρνάβου έχει κινηθεί, στο πλαίσιο ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σχετικά με τη διαδικασία παραχώρησης οικίσκων και τροχόσπιτων σε πληγέντες από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.

Τα ακριβή στοιχεία της έρευνας δεν έγιναν γνωστά παρά μόνο όσα αναφέρει ο Δήμος Τυρνάβου.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου «πρόκειται για μια εξέλιξη που εμπλέκει στελέχη της προηγούμενης αλλά και της νυν δημοτικής αρχής, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Δαμασίου, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν μια κατάσταση πρωτοφανούς έκτακτης ανάγκης, με μοναδικό γνώμονα την άμεση στέγαση ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους.

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ξεκάθαρα, ότι δεν αποδέχεται τη στοχοποίηση αιρετών της Τοπικής Διοίκησης για πράξεις και αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνθήκες κρίσης, χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο, χωρίς επαρκείς οδηγίες και χωρίς την αναγκαία στήριξη από το κράτος.

Η κατανομή και παραχώρηση οικίσκων στο Δαμάσι και στις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες απόλυτης ανάγκης, με στόχο να μη μείνουν άνθρωποι άστεγοι, με την Τοπική Κοινότητα Δαμασίου να αναλαμβάνει ευθύνη, μέσα από συλλογικές αποφάσεις της, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο κρατικό σχέδιο και σαφείς διαδικασίες. Ο Δήμος Τυρνάβου με τις περιορισμένες δυνατότητές τους και το ανεπαρκές προσωπικό, έδωσε μία μεγάλη μάχη και συνεχίζει να τη δίνει.

Αν σήμερα, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον σεισμό, η Πολιτεία θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή δεν ήταν επαρκής ή ορθή, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την ίδια. Την κυβέρνηση και το κράτος που δεν εξασφάλισαν σαφές και εφαρμόσιμο πλαίσιο, δεν στελέχωσαν επαρκώς τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν εξασφάλισαν τους αναγκαίους πόρους, και δεν προχώρησαν στην ουσιαστική αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κατοικιών.

Η πραγματικότητα που βιώνουν οι σεισμόπληκτοι δεν μπορεί να κρυφτεί. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά εκατοντάδες συμπολίτες μας παραμένουν σε κοντέινερ. Η αποκατάσταση των κατοικιών προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, με τη γραφειοκρατία να λειτουργεί αποτρεπτικά. Οι κρατικές επιδοτήσεις δεν επαρκούν και οι τράπεζες αρνούνται ή θέτουν απαγορευτικά κριτήρια για τη χορήγηση των υποσχεθέντων άτοκων δανείων.

Την ίδια στιγμή, αντί η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, επιχειρεί να μετακυλίσει το βάρος στους ίδιους τους σεισμόπληκτους, στους ιδιώτες μηχανικούς, και πλέον στους αιρετούς της Τοπικής Διοίκησης που στάθηκαν στο πλευρό των πολιτών.

Αυτή η επιλογή αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία του Τυρνάβου και προσβολή για όσους έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν μάχη για να κρατηθούν οι άνθρωποι όρθιοι στον τόπο τους.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου δηλώνει απερίφραστα ότι:

· στηρίζει όλους τους εμπλεκόμενους αιρετούς, ανεξαρτήτως παράταξης και θητείας,

· θεωρεί το ζήτημα καθαρά πολιτικό και θεσμικό, όχι πειθαρχικό ή ποινικό,

· και απαιτεί από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.

Να παρθουν πίσω οι κλήσεις και να σταματήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κάθε πειθαρχική και περαιτέρω διαδικασία.

Το θέμα θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, με στόχο την έκδοση ψηφίσματος καταγγελίας της διαδικασίας και στήριξης των διωκόμενων αιρετών.

Καλούμε τους φορείς, τα σωματεία, τους συλλόγους και την κοινωνία του Τυρνάβου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γιατί δεν μπορεί να ποινικοποιείται η αλληλεγγύη, ούτε να τιμωρείται η προσπάθεια προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε συνθήκες καταστροφής».

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Άρη Ψύχα, ΕΡΤ)