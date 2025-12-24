Δράσεις αγάπης του Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου

Στιγμές δημιουργίας, συνεργασίας και εν συναίσθησης ενώθηκαν με κοινό στόχο να δώσουν νόημα στις γιορτινές ημέρες.

Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας υπήρξαν αφενός το σχολικό bazaar, όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φίλοι του σχολείου ένωσαν τις δυνάμεις τους και απέδειξαν πως, όταν οι καρδιές χτυπούν μαζί, μπορούν να κάνουν θαύματα.

Αφετέρου, η χθεσινή δράση επίσκεψης σε μοναχικούς ηλικιωμένους της περιοχής, (στους οποίους οι μικροί μαθητές έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα) σκορπίσαν στην ατμόσφαιρα, ρίγη συγκίνησης και χαράς σε όλους .

Το πολύ σημαντικό (για σχολικά δεδομένα) χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αγάπης και της ευαισθησίας όλων, και θα διατεθεί στη Δομή «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για να στηρίξει παιδιά που το έχουν ανάγκη και να χαρίσει ελπίδα εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.

Ένα μεγάλο και ειλικρινές ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, αξίζει σε όλους, όσους συμμετείχαν- με οποιονδήποτε τρόπο- σε αυτή τη δράση.

Μα πρωτα και πάνω από όλα σε όλους τους μαθητές.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε κάθε παιδικό χαμόγελο που δημιουργήθηκε, σε κάθε χέρι που βοήθησε, σε κάθε καρδιά που άνοιξε για να προσφέρει.

Γιατί μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, το σχολείο γίνεται χώρος ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και φωτεινού παραδείγματος για το αύριο.