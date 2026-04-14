Δράσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων στη σχολική κοινότητα

Σε στοχευμένες ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις με κεντρικό άξονα την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων, εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας, προχώρησε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων (Συνεχιζόμενες Δομές) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, συνεχίζοντας το έργο του για την υποστήριξη της νέας γενιάς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν δράσεις στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας με θέμα την παραβατικότητα των ανηλίκων, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής κοινότητας και στο 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας με τη συμμετοχή της Δήμητρας Βαργιάμη, εκπαιδευτικού – δικηγόρου, Med, υπεύθυνης Νομικής Υποστήριξης Δ.Δ.Ε. ν. Τρικάλων και Σχολικής Διαμεσολαβήτριας

Συγκεκριμένα, στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία που απευθυνόταν σε μαθητές της Α’ Λυκείου, με στόχο της δράσης την ευαισθητοποίηση των εφήβων γύρω από τις αιτίες της παραβατικής συμπεριφοράς -όπως οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, το οικογενειακό περιβάλλον και η επιρροή των συνομηλίκων, καθώς και η ανάλυση των συνεπειών για τον θύτη, το θύμα και την οικογένεια. Η δράση υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινωνικών υπηρεσιών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, στις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο θύμα, στις νομικές και προσωπικές συνέπειες για τον θύτη, στη διατάραξη της σχολικής ομαλότητας, καθώς και στις επιπτώσεις που βιώνει η οικογένεια.

Στο 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας η κ.Βαργιάμη πραγματοποίησε δράση με τίτλο «Παραβατικότητα ανηλίκων – Γέφυρες όχι φταίχτες». Η δράση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση παραβατικών συμπεριφορών σε μαθητές μικρής ηλικίας. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και παρουσίαση καλών πρακτικών, οι εκπαιδευτικοί εφοδιάστηκαν με πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση περιστατικών και τη διασφάλιση ενός υγιούς παιδαγωγικού κλίματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνέπειες αυτών των συμπεριφορών, τόσο το θύμα, σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, όσο και για τον θύτη, ως προς τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και τη μελλοντική του πορεία, τη σχολική κοινότητα, μέσω της διατάραξης του παιδαγωγικού κλίματος, καθώς και για την οικογένεια, που καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις.

Το Κέντρο Κοινότητας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη των νέων.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων (συνεχιζόμενες δομές) εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πληροφορίες:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων

Διεύθυνση: Ηπείρου 96-98

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2414400723 – 2414400726 – 2414400724

Email: kkoinotitas@larissa.gov.gr