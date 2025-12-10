Δράσεις για τον εθελοντισμό από το Κέντρο Κοινότητας Φαρσάλων

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων , με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρας Εθελοντή, πραγματοποίησε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε δύο Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Φαρσάλων, σε συνεργασία με τους εξής εθελοντικούς φορείς:

• Σύλλογο Φιλανθρωπίας και Ιεραποστολής Φαρσάλων «Παναγία Ελεούσα»

• Φιλοζωικό Σωματείο Φαρσάλων

• Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Επαρχίας Φαρσάλων

• Σύλλογο «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Φαρσάλων

• Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης και Υγειονομικών Αποστολών (ΕΟΔΥΑ)

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο 2ο και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων με τη συμμετοχή όλων των τάξεων.

Οι μαθητές μέσα από τις τοποθετήσεις των συλλόγων/φορέων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν:

• τι σημαίνει να είσαι εθελοντής,

• πώς μπορούν να συμβάλουν ως ενεργοί πολίτες,

• αξίες όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά, ο σεβασμός στο περιβάλλον και στα ζώα.

Οι εκπρόσωποι των φορέων μίλησαν στα παιδιά, δίνοντας παραδείγματα εθελοντικών πράξεων και αναδεικνύοντας βασικές αρχές του εθελοντισμού, όπως:

• Μαθαίνουμε να βοηθάμε, νοιαζόμαστε.

• Χαιρόμαστε όταν προσφέρουμε.

• Προστατεύουμε τη φύση, τα ζώα και την κοινωνία, κάνοντας τον κόσμο μας καλύτερο.

Εκ μέρους των συλλόγων μίλησαν οι:

– Βασιλική Βαρσάμη, Πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου,

– Δημήτριος Καλογερόπουλος, Εθελοντής της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης και Υγειονομικών Aποστολών (ΕΟΔΥΑ),

– Χρυσούλα (Σούλα) Λούκουτου, Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών της Επαρχίας Φαρσάλων, παρευρέθηκε και η γραμματέας του Συλλόγου Αγαθή Λιάπη

– Στέλλα Μπουλασίνη, Πρόεδρος του Συλλόγου Φιλανθρωπίας και Ιεραποστολής Φαρσάλων «Παναγία Ελεούσα»

– Δέσποινα Πρεκατέ, Πρόεδρος του Συλλόγου «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Φαρσάλων

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας ευχαριστούν τους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία και τους μαθητές για τη συμμετοχή. Ιδιαίτερα ευχαριστούν τους εκπροσώπους των εθελοντικών συλλόγων/φορέων για την ενεργό συμμετοχή τους στη δράση και τη διάθεση μετάδοσης του έργου τους.

Στη δράση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Δημακόπουλος, ο οποίος τόνισε στους μαθητές τη σημαντικότητα του εθελοντισμού και μίλησε για τη δική τους εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού του Δήμου.