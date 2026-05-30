Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών, μέσω της εξωτερικής συνεργάτιδας του Δημάρχου κας Μαρίας Χλωρού και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών, διοργάνωσε το διάστημα από 25 έως 29 Μαΐου 2026 σειρά συμμετοχικών δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).

Στις δράσεις συμμετείχαν τα Δημοτικά Σχολεία Αιγάνης, Γόννων, Καλοχωρίου, Μακρυχωρίου, Πυργετού και Συκουρίου, με στόχο την ενημέρωση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι μαθητές:

• Ενημερώθηκαν από την κ. Μαρία Χλωρού για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διατήρηση καθαρών παραλιών, η ανακύκλωση, η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και η ανάγκη υιοθέτησης υπεύθυνων καθημερινών πρακτικών. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία του σεβασμού και της φροντίδας του φυσικού περιβάλλοντος ως στάσης ζωής.

• Δημιούργησαν ομαδικές ζωγραφιές με θέμα τις καθαρές παραλίες, αποτυπώνοντας με δημιουργικό τρόπο τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της διατήρησης των ακτών μας καθαρών.

• Συμμετείχαν σε περιβαλλοντικούς περιπάτους, κατά τους οποίους παρατήρησαν το φυσικό περιβάλλον και συζήτησαν για την αξία της προστασίας και της διατήρησής του. Επιπλέον, στην Κοινότητα Γόννων πραγματοποιήθηκε συμβολική δενδροφύτευση ελιάς, ενός δέντρου άρρηκτα συνδεδεμένου με την τοπική παράδοση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Η δράση ανέδειξε τη σημασία της προστασίας της φύσης, καθώς και της διατήρησης της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς του τόπου.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών και η κ. Μαρία Χλωρού εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση των δράσεων.

Screenshot

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται:

• Στον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη στις πρωτοβουλίες του Κέντρου Κοινότητας.

• Στον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού – Περιαστικού Πρασίνου κ. Αθανάσιο Καραναστάση για την πολύτιμη δωρεά των ελαιόδεντρων και την άμεση ανταπόκρισή του στο σχετικό αίτημα. Η προσφορά αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία της δράσης, αναδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για πρωτοβουλίες με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

• Στον Πρόεδρο της Κοινότητας Γόννων κ. Θωμά Παπαδόντα και στον υπάλληλο του Δήμου κ. Παπαδημητρίου, οι οποίοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν ενεργά στη διαδικασία της δενδροφύτευσης.

• Στην Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Τεμπών κ. Πανωραία Τσικλητάρη για την αμέριστη υποστήριξη και τη συνεχή συνεργασία σε όλες τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας.

• Στους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων, κ. Κοντό, κα Νούλα, κ. Μαράτο, κα Σαΐτη, κ. Τσιάτσιο και κ. Θεμελή, καθώς και στο σύνολο των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και αγκάλιασαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο Δήμος Τεμπών και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών συνεχίζουν να αναπτύσσουν δράσεις που ενισχύουν την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική συνοχή, προάγοντας έμπρακτα τις αξίες του σεβασμού προς το περιβάλλον, της συνεργασίας, της αποδοχής και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.