Δράσεις του 2ου Γυμνασίου Φαρσάλων για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, 27 Ιανουαρίου, το 2o Γυμνάσιο Φαρσάλων αφιέρωσε δύο διδακτικές ώρες σε δράσεις μνήμης, προβληματισμού και ανθρωπισμού, της ειρήνης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα στο πλαίσιο των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας. με στόχο την ιστορική γνώση, την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης και την ευαισθητοποίηση.

Η ημέρα αυτή αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για προβληματισμό και ουσιαστική παιδαγωγική προσέγγιση ενός από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της παγκόσμιας ιστορίας.

Οι δράσεις περιελάμβαναν προβολή ιστορικών ντοκιμαντέρ και μαρτυριών επιζώντων Εβραίων, παρουσίαση εργασιών από μαθητές/-τριες, καθώς και ανάγνωση λογοτεχνικών αποσπασμάτων σχετικών με το Ολοκαύτωμα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις μέσα στις τάξεις, όπου οι μαθητές/-τριες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα, να θέσουν ερωτήματα και να κατανοήσουν τις συνέπειες του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας.

Η φιλόλογος του σχολείου κ. Ζωή Μουχτή πραγματοποίησε την κύρια δράση, μια παιδαγωγική παρέμβαση, έπειτα από παρότρυνση και καθοδήγηση της διευθύντριας του σχολείου, κ. Βίκυς Τασιοπούλου. Αρχικά, έγινε μια σύντομη αλλά ουσιαστική αναφορά στην ιστορία του Ολοκαυτώματος, προσαρμοσμένη στην ηλικία των μαθητών και μαθητριών μας, με έμφαση στη σημασία της μνήμης και στη σύνδεσή της με το σήμερα. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ευθύνη της κοινωνίας να μη σιωπά και να μη δείχνει ανοχή απέναντι σε φαινόμενα ρατσισμού, αποκλεισμού και κακοποίησης.

Στη συνέχεια, τα παιδιά παρακολούθησαν στον διαδραστικό πίνακα επιλεγμένες μαρτυρίες επιζώντων του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς, προσεγγίζοντας την ιστορική αλήθεια μέσα από ανθρώπινες φωνές και βιώματα. Η δράση ολοκληρώθηκε με τη βιωματική δραστηριότητα «Τα χέρια της φιλίας». Τα παιδιά ζωγράφισαν τα αποτυπώματα των χεριών τους και έγραψαν πάνω τους μικρές πράξεις καλοσύνης και βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Όλα τα χέρια ενώθηκαν σε ένα μεγάλο «δίχτυ φιλίας», ως σύμβολο αλληλεγγύης, μνήμης και ελπίδας.

Μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού και ηρεμίας το Σχολείο τίμησε αυτή τη Διεθνή Ημέρα ενώ οι μαθητές/-τριες κατανόησαν ότι η μνήμη του παρελθόντος αποκτά νόημα όταν μετατρέπεται σε στάση ζωής: με ενσυναίσθηση, ενεργή συμπαράσταση και ανθρωπιά αποτελώντας βασικό βήμα για τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών του μέλλοντος.