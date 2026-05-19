Δράση ενημέρωσης για γονείς και εκπαιδευτικούς στο δημοτικό σχολείο Βαμβακούς

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ) σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς διοργανώνει βιωματική ενημερωτική συνάντηση για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα:«Γονείς και σχολείο μαζί: Χτίζοντας υγιή όρια στα παιδιά»

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00 -12:00π.μ. στον χώρο του σχολείου και έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας των υγιών ορίων στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μικρές ομάδες συζήτησης και επεξεργασία καθημερινών περιστατικών, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν και να ανταλλάξουν απόψεις.

Τη δράση θα υλοποιήσουν τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Παρασκευή Μπακαρού, κοινωνική λειτουργός και η Μαριάννα Βασίλογλου, Ψυχολόγος.

Η παρουσία και συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών θα συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας και υποστήριξης προς όφελος των παιδιών.