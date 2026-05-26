Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο δημοτικό σχολείο Βαμβακούς

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας και συγκεκριμένα από την κοινωνική λειτουργό Παρασκευή Μπακαρού και την ψυχολόγο Μαριάννα Βασίλογλου, βιωματική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: «Γονείς και σχολείο μαζί: Χτίζοντας υγιή όρια στα παιδιά», στο Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς. Η δράση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου, με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή.

Κατά την εισαγωγική δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα που συνδέουν με τη λέξη «όρια», αναδεικνύοντας έννοιες όπως η ασφάλεια, η σταθερότητα, η συνέπεια, η αγάπη αλλά και οι δυσκολίες που συχνά συνοδεύουν τη διαδικασία οριοθέτησης. Στη συνέχεια, μέσα από μικρές ομάδες συζήτησης, γονείς και εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν εμπειρίες και προβληματισμούς σχετικά με:

τις δυσκολίες στην εφαρμογή ορίων,

την ανάγκη κοινής στάσης μεταξύ ενηλίκων,

τη σημασία της επικοινωνίας,

καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα μηνύματα των ενηλίκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η επεξεργασία καθημερινών περιστατικών μέσα από βιωματικές κάρτες, όπου οι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους διαχείρισης δύσκολων συμπεριφορών με σεβασμό στις ανάγκες και τα συναισθήματα των παιδιών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε βιωματική άσκηση με θέμα τη διάκριση ανάμεσα στο όριο, τη συνέπεια και την τιμωρία, δίνοντας έμφαση στη σημασία της σταθερής και υποστηρικτικής στάσης των ενηλίκων.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη δραστηριότητα «Λέξεις που χτίζουν ασφάλεια», μέσα από την οποία αναδείχθηκε η σημασία του ενθαρρυντικού και υποστηρικτικού λόγου τόσο από την οικογένεια όσο και από το σχολείο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε πως τα παιδιά δεν χρειάζονται τέλειους ενήλικες, αλλά ενήλικες που συνεργάζονται, επικοινωνούν και προσφέρουν σταθερότητα, ασφάλεια και σεβασμό.

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας ευχαριστούν θερμά όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δημιουργική ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών.