Δράση ενημέρωσης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας από το Κέντρο Κοινότητας

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενεργή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, η ενημερωτική παρουσίαση και συζήτηση στα σχολεία του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας από επιστημονικά στελέχη του Κέντρου Κοινότητας (Συνεχιζόμενες Δομές) του Δήμου Λαρισαίων.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνέχεια προηγούμενης επίσκεψης της ομάδας στο σχολικό συγκρότημα της φυλακής, κατά την οποία είχαν καταγραφεί ερωτήματα, προβληματισμοί και ανάγκες των έγκλειστων εκπαιδευόμενων των τριών σχολικών δομών, κυρίως σε ζητήματα κοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης μετά την αποφυλάκισή τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας παρείχαν ουσιαστική ενημέρωση και πρακτικές κατευθύνσεις για θέματα κοινωνικών παροχών, εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρόσβασης σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης.

Συγκεκριμένα, η κοινωνική λειτουργός Ανθή Διαμαντή παρουσίασε τη φιλοσοφία, τον ρόλο και τις υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμβουλευτικής και της κοινωνικής στήριξης για άτομα που επιδιώκουν μια νέα αρχή μετά την αποφυλάκιση.

Η ψυχολόγος Μαριάννα Κεραμίδα ενημέρωσε αναλυτικά για τις προϋποθέσεις λήψης κοινωνικών επιδομάτων, καθώς και για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης των ωφελούμενων.

Στη συνέχεια, η κοινωνική λειτουργός Αναστασία Νταναβάρα ανέπτυξε τα προγράμματα και τις παρεμβάσεις που αφορούν μετανάστες, πρόσφυγες και Ρομά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες κοινωνικής ένταξης και πρόσβασης σε δομές υποστήριξης.

Τέλος, η εκπαιδευτικός Αναστασία Ζιούρκα παρουσίασε τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις δια βίου μάθησης που υλοποιούνται μέσω του Κέντρου Κοινότητας, επισημαίνοντας τη σημασία της εκπαίδευσης ως βασικού εργαλείου προσωπικής ανάπτυξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής επανένταξης.

Το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων αποτυπώθηκε στις πολυάριθμες ερωτήσεις και στον ουσιαστικό διάλογο που αναπτύχθηκε μετά το πέρας των παρουσιάσεων, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και υποστήριξη των έγκλειστων εκπαιδευόμενων.

Στο τέλος της συνάντησης, το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας διένειμε ενημερωτικό υλικό, αιτήσεις και αφίσες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα, τις κοινωνικές παροχές και τις υπηρεσίες υποστήριξης που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποφυλάκισή τους.

Η συνεργασία των σχολείων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της κοινωνικής επανένταξης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της ισότιμης πρόσβασης σε κοινωνικές δομές και υπηρεσίες για όλους.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων (συνεχιζόμενες δομές) εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων

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