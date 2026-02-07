Δράση ευαισθητοποίησης για την επιληψία από τον Δήμο Λαρισαίων

Στην πανελλήνια δράση ευαισθητοποίησης για την επιληψία με σύνθημα «Ζωή σε κίνηση. Η επιληψία δεν τη σταματά» συμμετέχει ο Δήμος Λαρισαίων, φωταγωγώντας συμβολικά, με το χρώμα μωβ, μεθαύριο Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, το Δημοτικό Ωδείο.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας (ΠΕΣΕ), σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας (ΕΕΕΕ). Το μωβ χρώμα έχει καθιερωθεί ως χαρακτηριστικό της διεθνούς εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την επιληψία, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επιληψίας.

Φέτος, κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας είναι ο καλλιτέχνης Nicholas Kontaxis, το έργο του οποίου εντυπωσιάζει τα τελευταία χρόνια κοινό και κριτικούς. Ο Nicholas, παρά τις σοβαρές σωματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες λόγω της επιληψίας, έχει μετατρέψει την τέχνη στην προσωπική του γλώσσα, στο μοναδικό εργαλείο έκφρασης που μαρτυρά ότι μέσα του κρύβεται ένας μεγάλος, πολύχρωμος και ανθεκτικός κόσμος.

Η δημιουργική του πορεία αποδεικνύει έμπρακτα ότι η ζωή παραμένει σε κίνηση και ότι η επιληψία δεν αποτελεί εμπόδιο στη φαντασία, στην επικοινωνία και στη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος. Σημαντική είναι και η συμβολή των πολιτών στη σημαντική αυτή πανελλήνια δράση.

Μέσω Facebook, Χ και Instagram και χρησιμοποιώντας το hashtag #greeceforepilepsy μπορούν στείλουν το δικό τους μήνυμα, κοινοποιώντας τη δική τους ιστορία ή φωτογραφία. Στην Ελλάδα περισσότερα από 80.000 άτομα έχουν επιληψία. 20.000 περίπου είναι παιδιά.