Δράση ευαισθητοποίησης για την οπτική αναπηρία και τους σκύλους-οδηγούς

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Σκύλοι Οδηγοί Τυφλών – Όσα πρέπει να γνωρίζουμε», πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 29 Απριλίου, από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας και του Κέντρου Κοινότητας, στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού στην Ελασσόνα.

Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτική αναπηρία, καθώς και η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των σκύλων-οδηγών στην καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αυτονομίας και της κοινωνικής ένταξης.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κ. Χριστίνα Σαρρή, ψυχολόγος, ειδικευόμενη ψυχαναλύτρια, συγγραφέας και δημιουργός περιεχομένου σε θέματα τυφλότητας, με καταγωγή από την Ελασσόνα. Κατά την παρουσίασή της, ανέλυσε τον ρόλο των σκύλων-οδηγών, αναφέρθηκε στη διαδικασία εκπαίδευσής τους, καθώς και στη χαμηλή διαθεσιμότητά τους σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων με οπτική αναπηρία, επισημαίνοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη του θεσμού.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει ένας σκύλος-οδηγός, όπως η ασφαλής μετακίνηση, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας, το Δημοτικό Σχολείο Λυκουδίου, το Γυμνάσιο Ελασσόνας και το Γυμνάσιο Δομενίκου.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, δήλωσε: «Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα αναπηρίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Μέσα από τέτοιες δράσεις καλλιεργούμε τον σεβασμό, την αποδοχή και την ισότητα.

Οι σκύλοι-οδηγοί αποτελούν πολύτιμους συνοδοιπόρους για τα άτομα με οπτική αναπηρία και η συμβολή τους στην καθημερινή ζωή είναι ανεκτίμητη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κ. Χριστίνα Σαρρή για την ουσιαστική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίασή της, καθώς και τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης».

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή και την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).