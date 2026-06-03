Δράση με τη συμμετοχή γονέων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

Από την Αντιδημαρχία Παιδείας και τη Διεύθυνση Παιδείας ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί η δράση OPEN DAY στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, με τίτλο «Με τη μαμά και τον μπαμπά στον Παιδικό Σταθμό».

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας, αγωγής και παιδαγωγικής υποστήριξης προς τα παιδιά της πόλης ενώ παράλληλα θα αναδειχτεί η σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και παιδαγωγικών δομών, ως θεμέλιο για μια ολιστική και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση.

Οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτοί από τις 10:00 έως τις 12:00, δίνοντας την ευκαιρία στους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινότητά τους στον χώρο του σταθμού. Μέσα σε ένα κλίμα χαράς, δημιουργικότητας και παιχνιδιού, οι γονείς όχι μόνο θα παρακολουθήσουν, αλλά θα συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες των παιδιών με τους παιδαγωγούς, με μουσικοκινητικά παιχνίδια, εικαστικά εργαστήρια, χορό, τραγούδι και αφήγηση παραμυθιών.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 8/06/2026 έως 12/6/2026 , ως εξής: