Δράση περιβαλλοντικής ενημέρωσης για τα αρπακτικά πτηνά στον Δήμο Φαρσάλων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων, η δράση περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα αρπακτικά πτηνά, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Φαρσάλων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοθηρίας, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Φαρσάλων και τη Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης για τα αρπακτικά πτηνά στην Ελλάδα, το οποίο έχει ενημερώσει περισσότερους από 150.000 μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην προστασία της ελληνικής πανίδας.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά εντυπωσιακά αρπακτικά πτηνά, να ενημερωθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, καθώς και για την ανάγκη προστασίας τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σοφία Χατζηπλή, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Μπασαγιάννης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας κ. Νικόλαος Γκατζόγιας,ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φαρσάλων κ. Ντίνος Βαρακλιώτης, ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων κ. Χρήστος Τσαπραΐλης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Χρυσούλα Φούφα και Αθανάσιος Γεροβασίλης, η Προϊσταμένη του Δασαρχείου Λάρισας, κ. Αναστασία Μπάκαβου καθώς και πλήθος πολιτών, οι οποίοι αγκάλιασαν τη δράση και συμμετείχαν ενεργά στην παρουσίαση της δράσης.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων δήλωσε ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Φαρσάλων θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη γνώση και τον σεβασμό προς την άγρια ζωή.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στον Κυνηγητικό Σύλλογο Φαρσάλων για την εξαιρετική πρωτοβουλία, τα ΚΔΑΠ Δήμου Φαρσάλων για τη προσφορά τους, τον κ. Κωνσταντίνο Μπρόζο Πρόεδρο Κυνηγητικού Συλλόγου Φαρσάλων, τον κ. Χρήστο Αλμυριώτη Αντιπρόεδρο καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου.

Επίσης, ευχαριστίες απευθύνονται στο Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοθηρίας και στη Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων καθώς και τους εκπαιδευτές κ.κ. Σταύρο Αθανασίου, Κώστα Αθανασίου και Γεώργιο Χριστοδούλου.