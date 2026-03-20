Δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο Δημοτικό Σχολείο Συκουρίου

Μια όμορφη και ουσιαστική περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στο Συκούριο με τη συμμετοχή των μαθητών της Β’, Γ’ και Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Τεμπών και την Ειδική Συνεργάτη του Δημάρχου Τεμπών, κα Μαρία Χλωρού.

Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Οι μαθητές ξεκίνησαν καθαρίζοντας τον χώρο της παιδικής χαράς του χωριού, συλλέγοντας τα σκουπίδια και συμβάλλοντας ενεργά στη φροντίδα του δημόσιου χώρου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τα παιδιά για την αξία της ανακύκλωσης, τη σημασία της προστασίας της φύσης και το πώς ακόμη και μικρές πράξεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά για το περιβάλλον.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη φύτευση μιας φλαμουριάς στον χώρο της παιδικής χαράς, συμβολίζοντας την ελπίδα για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Το δέντρο προσφέρθηκε ευγενικά από το κατάστημα ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ, το οποίο στήριξε την πρωτοβουλία.

Ως επιβράβευση για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους, στα παιδιά απονεμήθηκαν «Πιστοποιητικά Μικρού Πράσινου Ήρωα», αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ενεργή συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των παιδιών απέδειξαν πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση ξεκινά από μικρές ηλικίες και ενισχύεται μέσα από δράσεις που καλλιεργούν την υπευθυνότητα και την αγάπη για τον τόπο μας.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Μανώλης αναφέρει:

«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν με τόσο ενθουσιασμό σε δράσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες καλλιεργούμε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες, που σέβονται και φροντίζουν τον τόπο τους. Ως Δήμος Τεμπών, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση και τη συνεργασία με τη σχολική κοινότητα».

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου κ. Αντώνη Κόντο και τις εκπαιδευτικούς κα Θεοδώρα Βελικούδη, κα Μαρία Κουτελίδα και κα Νικολέττα Κώτσια για την άριστη συνεργασία και τη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης, καθώς και προς τους μαθητές για την ενεργή συμμετοχή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο κατάστημα ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΑΡΟΥ για την ευγενική χορηγία.