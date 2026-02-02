Δράση πολιτισμού από τα ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη βραβευμένη ταινία «Καποδίστριας», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σμαραγδή είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα μέλη των τμημάτων ΚΑΠΗ, στο πλαίσιο σχετικής δράσης πολιτισμού από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με 535 μέλη των ΚΑΠΗ να δίνουν το παρών στις κινηματογραφικές αίθουσες του «Βικτώρια», για τρεις συνεχόμενες προβολές. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ελληνική δραματική κινηματογραφική ταινία, που αναφέρεται στη ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Η ταινία επανέφερε ιστορικές μνήμες του παρελθόντος, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και δέος, αποσπώντας τις καλύτερες εντυπώσεις των θεατών.

Όπως τόνισε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ. Ευρυδίκη Γούλα η δράση υλοποιήθηκε σε αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση του κινηματογράφου «Βικτώρια», ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλαισίου δράσεων, που στόχο έχουν την πολιτιστική και πνευματική επιμόρφωση των μελών των ΚΑΠΗ.