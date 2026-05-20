Δράση προληπτικής ιατρικής σε περιοχές του Δήμου Φαρσάλων

Με θετική ανταπόκριση από τους πολίτες πραγματοποιήθηκαν και τον Απρίλιο 2026 οι δράσεις προληπτικής ιατρικής του Δήμου Φαρσάλων, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΚΕΠ Υγείας.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας βρέθηκε σε κοινότητες του Δήμου, παρέχοντας δωρεάν βασικούς ελέγχους υγείας, όπως μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και οξυγόνου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον επισκέψεις σε κατοίκους που είχαν ανάγκη υποστήριξης. Παράλληλα, οι πολίτες ενημερώθηκαν για θέματα πρόληψης και εμβολιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευπαθών και ηλικιωμένων ομάδων.

Στις δράσεις παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης κ. Χρήστος Μπασαγιάννης, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόληψης και της διαρκούς στήριξης των πολιτών μέσα από συνεργασίες που ενισχύουν τη δημόσια υγεία σε τοπικό επίπεδο.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων και στην εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στις παρακάτω περιοχές:

1/4/2026 – Δασόλοφο

6/4/2026 – Χαλκιάδες

23/4/2026 – Φάρσαλα

30/4/2026 – Κατωχώρι

Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 53 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 13 κατ’ οίκον επισκέψεις.