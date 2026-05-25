Δράση προληπτικής ιατρικής στο ΚΑΠΗ Φαρσάλων

Η Κινητή Ομάδα Υγείας (ΚΟΜΥ) σε συνεργασία με την 5Η Υγειονομική Περιφέρεια, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Φαρσάλων, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φαρσάλων και με τη συνδρομή του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, θα δραστηριοποιηθεί στο ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρσάλων προσφέροντας υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής.

Θα υλοποιηθεί ανοιχτή δράση υγειονομικής φροντίδας την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα:

•09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. ανοιχτή δράση στην οποία θα πραγματοποιηθούν αιματολογικές εξετάσεις και μέτρηση σακχάρου, τριγλυκεριδίων, χοληστερίνης, αιμοσφαιρίνης.

Μέσα από την ευέλικτη και στοχευμένη παρουσία τους οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, δίνοντας προτεραιότητα στην ισότητα, στην υγεία και την κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών, ιδιαίτερα σε όσους έχουν περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε σταθερές δομές φροντίδας, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή όσοι διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων (Συνεχιζόμενη Δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003312, υλοποιείται από τον Δήμο Φαρσάλων, αφορά στη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) με Παράρτημα Ρομά, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων

Ισόγειο Δημαρχιακού Καταστήματος, Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα

Τηλ.: 24913 50167-168 | e-mail: k.koinotitas@dimosfarsalon.gr

Παράρτημα Ρομά:

Οικισμός Λυόμενων Κατοικιών Ρομά, 3η Πτέρυγα Εργατικών Κατοικιών

Τηλ.: 24910 25805, 24913 05022 | e-mail: kkoinothtas_roma@dimosfarsalon.gr