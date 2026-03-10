Δράση της Αστυνομίας στη Λάρισα για την ενδοοικογενειακή βία την Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την 8η Μαρτίου, κατά την οποία τιμάται και αναδεικνύεται ο σημαίνων ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό γίγνεσθαι σε κάθε έκφανση της ζωής, υλοποιείται πανελλαδική δράση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα, οι αστυνομικοί θα προβαίνουν σε ενημερωτικές πρωτοβουλίες και ενέργειες, έτσι ώστε το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας «Σπάσε τη Σιωπή – Είμαστε Εδώ» να τύχει ολιστικής προσέγγισης.

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, αστυνομικοί των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, σε Βόλο, Λάρισα και Καρδίτσα, διένειμαν φυλλάδια σε πολίτες σε διάφορα σημεία-χώρους (όπως έξω από Ιερούς Ναούς, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), αναρτώντας επίσης αφίσες με QR κωδικό που παραπέμπει σε οδηγίες και διαθέσιμα εργαλεία για ζητήματα εμπίπτοντα στη νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας.

Απώτερος στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, η επαγρύπνηση γύρω από ζητήματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η ενδυνάμωση αξιών όπως ο σεβασμός και η αλληλεγγύη, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων, κοινωνικών δομών και Υπηρεσιών.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας επισημαίνεται ότι θα συνεχιστούν οι δράσεις.