Δράση του Ομίλου ΦΙΛΠΑ Παραδοσιακών Χορών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο κύκλος εκμάθησης παραδοσιακών ελληνικών χορών που υλοποιήθηκε στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, με τίτλο «Η Παραδοσιακή Μουσική στον Παιδικό Σταθμό».

Με τη σημαντική συμβολή του Ομίλου ΦΙΛΠΑ Παραδοσιακών Χορών τα παιδιά γνώρισαν την παραδοσιακή μουσική και τους ρυθμούς της, τα παραδοσιακά όργανα, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας.

Τους μικρούς μαθητές συνόδευσαν στο χορό τους η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας κα Μπαξεβάνου Σταυρούλα, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κος Αγορίτσας Χρήστος, ο οποίος συνεχάρη τους μικρούς χορευτές για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα “Μαθαίνω την Παράδοση”, που υλοποιείται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων, ενισχύοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέσα από την άσκηση, τη σωματική έκφραση και τη γνωριμία με την ελληνική παράδοση.