Δράση φροντίδας για γυναίκες της τρίτης ηλικίας από τον Δήμο Ελασσόνας και το 1ο ΕΠΑΛ Ελασσόνας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κομμωτικής Τέχνης του 1ου ΕΠΑΛ Ελασσόνας, υλοποίησε δράση φροντίδας και περιποίησης αφιερωμένη στις γυναίκες της τρίτης ηλικίας.

Στο πλαίσιο της δράσης, μαθητές του Τμήματος Κομμωτικής Τέχνης, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, προσέφεραν υπηρεσίες κομμωτικής και περιποίησης, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα και χαρίζοντας στιγμές χαράς και ανανέωσης στις συμμετέχουσες.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας, φέρνοντας σε επαφή τη νέα γενιά με τις γυναίκες που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Ελασσόνας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ελασσόνας για τη συμμετοχή τους, καθώς και προς τις εκπαιδευτικούς του Τμήματος Κομμωτικής Τέχνης, κ.κ. Κατερίνα Τηγάνη-Κουπουρτίδου, Θεοφανώ Γκατζηρούλη και Γεωργία Πορνάρα, για την πολύτιμη συμβολή τους και την άψογη συνεργασία.

Η δράση αποτέλεσε μια συμβολική πρωτοβουλία τιμής και αναγνώρισης προς τις γυναίκες που με την προσφορά τους στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν την οικογένεια και την κοινωνία.