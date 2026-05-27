Δυναμική παρουσία της ΠΕΔ Θεσσαλίας στην Attica Green Expo 2026

Δυναμική και πολυεπίπεδη θα είναι η παρουσία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας στην Attica Green Expo 2026, η οποία ανοίγει τις πύλες της σήμερα ενώ θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 30 Μαΐου.

Στο Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do πρόκειται να εξελιχθεί η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, φέρνοντας στον ίδιο χώρο δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, πιστοποιημένα συστήματα και εταιρείες ανακύκλωσης, καθώς και επιχειρήσεις με σύγχρονες πράσινες τεχνολογίες. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, η προώθηση καινοτόμων λύσεων και το άνοιγμα νέων διαύλων επικοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας συμμετέχει φέτος με δικό της περίπτερο ( θέση: C7, Κάτω διάζωμα/Αρένα) το οποίο πρόκειται να αποτελέσει σημείο συνάντησης και ενημέρωσης για τις περιβαλλοντικές πολιτικές του φορέα, όπως και των Δήμων που τον συναποτελούν. Μέσα από το περίπτερο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τις «πράσινες» δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο θεσσαλικό διαμέρισμα, όπως επίσης για τους σχεδιασμούς που εκπονούνται θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του με σταθερό προσανατολισμό την προστασία του περιβάλλοντος.

Ν. Σακκάς: Ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των περιβαλλοντικών πολιτικ

Σε δήλωσή του ο Νίκος Σακκάς, Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Τρικκαίων, τονίζει τα εξής: «Για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των περιβαλλοντικών πολιτικών.

Άλλωστε, ένας από τους θεμελιώδεις σκοπούς που καλείται να φέρει σε πέρας η ΠΕΔ αφορά στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών, η οποία έχει ως αναπόσπαστο σκέλος την περιβαλλοντική διάσταση. Η αειφόρος ανάπτυξη οφείλει να αποτελεί πυξίδα των παρεμβάσεων τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, βιώσιμη αστική κινητικότητα, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προστασία του φυσικού πλούτου, καινοτομία και ψηφιακές εφαρμογές είναι μόνο μερικές από τις όψεις των πολιτικών που εφαρμόζουν οι Δήμοι στη Θεσσαλία. Συνάμα, το ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας είναι η αντιμετώπιση του υδατικού ζητήματος της περιοχής μας».

Κλείνοντας, ο κ. Σακκάς υπογραμμίζει: «Όραμά μας είναι η “πράσινη” και ανθεκτική Θεσσαλία με την υλοποίησή του να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για το παρόν και το μέλλον».

Δήμαρχοι της Θεσσαλίας ομιλητές σε πάνελ

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Attica Green Expo είναι ο οργανωμένος διάλογος που αναπτύσσεται στα πάνελ, τα οποία πραγματεύονται ευρύ φάσμα θεμάτων ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι θεσμών, φορέων και επιχειρήσεων.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας θα έχει και σε αυτό το πλαίσιο σημαντικό αποτύπωμα. Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς αύριο Πέμπτη 28 Μαΐου (από 10.30 π.μ. έως 12.00 μ.) θα συμμετέχει ως ομιλητής στο Eco Panel με θέμα «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη βιώσιμη μετάβαση: Ρόλοι, αρμοδιότητες και ο Νέος Κώδικας στην πράξη». Στο ίδιο πάνελ θα είναι επίσης ομιλητής ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ενώ θα συμμετέχουν Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ΠΕΔ της χώρας.

Δήμαρχοι της Θεσσαλίας θα είναι ομιλητές στα παρακάτω πάνελ:

OTA Panels

Τετάρτη 27/05/2026 – Θέμα: «Δάση και Κλιματική Κρίση: Η Πρώτη Γραμμή Άμυνας», Ανδρέας Στεργίου – Δήμαρχος Αργιθέας, Παναγιώτης Νάνος – Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα

Πέμπτη 28/05/2026 – Θέμα: «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Ασφάλεια Νερού», Αθανάσιος Μαμάκος – Δήμαρχος Λαρισαίων-Πρόεδρος ΔΕΥΑΛ-Αντιπρόεδρος ΕΔΕΥΑ, Αθανάσιος Νασιακόπουλος – Δήμαρχος Κιλελέρ

Πέμπτη 28/05/2026 – Θέμα: «Έξυπνη Πολιτική Προστασία: Τεχνολογίες για τον Πολίτη», Σωκράτης Δασκαλόπουλος – Δήμαρχος Παλαμά

Παρασκευή 29/05/2026 – Θέμα: «Ασφάλεια και Ποιότητα Ζωής: Μεταφορές με ανθρώπινο πρόσωπο», Δημήτριος Εσερίδης – Δήμαρχος Αλμυρού

Σάββατο 30/05/2026 – Θέμα: «Βιολογική Γεωργία & Κυκλική Οικονομία», Αντώνιος Γκουντάρας – Δήμαρχος Αγιάς, Θεοφάνης Στάθης – Δήμαρχος Μουζακίου, Νικόλαος Γάτσας – Δήμαρχος Ελλασόνας

Σάββατο 30/05/2026 – Θέμα: «Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και One Health: Από την Κλιματική Κρίση στη Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη», Σταμάτιος Περίσσης Δήμαρχος Σκοπέλου

Green Panels

Πέμπτη 28/05/2026 – Θέμα: «Αγροτική Ανάπτυξη, Κλιματική Ανθεκτικτότητα και Βιώσιμες Κοινότητες», Ιορδάνης Εσκίογλου – Δήμαρχος Φαρσάλων

Πέμπτη 28/05/2026 – Θέμα: «Διαχείριση ΑΕΚΚ και Ογκωδών Αποβλήτων: Κοινά στοιχεία – κοινές προκλήσεις», Αθανάσιος Μαμάκος – Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α. Θεσσαλίας-Δήμαρχος Λαρισαίων

Παρασκευή 29/05/2026 – Θέμα: «Αστικό Πράσινο, Δημόσιος Χώρος και Ποιότητα Ζωής », Δημοσθένης Κατσής – Δήμαρχος Σοφάδων

Παρασκευή 29/05/2026 – Θέμα: «Πράσινο Ταμείο: Θεσμικός Πυλώνας Χρηματοδότησης Περιβαλλοντικών Πολιτικών στους Ο.Τ.Α.», Γεώργιος Μανώλης – Δήμαρχος Τεμπών, Μιχαήλ Μιτζικός – Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Παρασκευή 29/05/2026 – Θέμα: «Βιώσιμες Πόλεις, Πράσινες Υποδομές και Τουριστική Ανάπτυξη», Θεόδωρος Τζούμας – Δήμαρχος Σκιάθου

Eco Panels