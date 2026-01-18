Δυναμική παρουσία του Τυρνάβου στην έκθεση θεσσαλικών αποσταγμάτων

Στην έκθεση θεσσαλικών αποσταγμάτων που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, η οποία είχε ως στόχο την ανάδειξη και την εξωστρέφεια των ποιοτικών προϊόντων της Θεσσαλίας, βρέθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή, εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής Τυρνάβου.

Τον Δήμο Τυρνάβου εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα Νίκος Νταλαγιάννης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Νίκος Αρβανίτης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία και στήριξη του Δήμου σε δράσεις που προβάλλουν την τοπική παραγωγή και την ιστορική παράδοση του τόπου.

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση κατείχαν τα προϊόντα του Δήμου Τυρνάβου, ενός τόπου με μακρά και αναγνωρισμένη παράδοση στα αποστάγματα. Ξεχώρισαν αποσταγματοποιοί και επιχειρήσεις της περιοχής, όπως η οικογένεια Κατσάρου, το Αποσταγματοποιείο Βρυσσά, η οικογένεια Καρδάση, καθώς και το Συνεταιριστικό Οινοποιείο Τυρνάβου, αναδεικνύοντας την ποιότητα, τη γνώση και τη συνέχεια της τοπικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και παρεμβάσεις γύρω από τα θεσσαλικά αποστάγματα, με τη συμμετοχή γνωστών προσωπικοτήτων αλλά και επιστημόνων και ειδικών του κλάδου.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα Νίκος Νταλαγιάννης χαιρέτισε κάθε προσπάθεια εξωστρέφειας και προβολής των θεσσαλικών αποσταγμάτων από θεσμικούς φορείς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ουσιαστική στήριξη του κλάδου δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη διασφάλιση των πρώτων υλών, και ιδιαίτερα του σταφυλιού.

Όπως τόνισε, οι αγρότες σήμερα δεν απολαμβάνουν την αναγκαία στήριξη για να συνεχίσουν την παραγωγή τους, ενώ εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της συνθήκης Μερκοσούρ, η οποία, όπως υπογράμμισε, απειλεί άμεσα την αμπελοκαλλιέργεια του τόπου, τα κρασιά και τα αποστάγματα, μέσω της εισαγωγής φθηνότερων αλλά χαμηλότερης ποιότητας προϊόντων που κινδυνεύουν να εκτοπίσουν τους κόπους αγροτών και μεταποιητών.