Λάρισα: Δυνατό μήνυμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Ένα πολύ δυνατό, ηχηρό μήνυμα ενότητας και μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας στέλνει η Λάρισα, μέσα από την ιδιαίτερη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους της πόλης, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στη μεγάλη πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας, από όπου οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες έστειλαν μήνυμα ενότητας και μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας -ιδιαίτερα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Τον… ρυθμό έδινε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων, που συνόδευσε τον κόσμο που συμμετείχε στην εκδήλωση, μέσα από τους κεντρικούς πεζοδρόμους, με κεντριά συνθήματα «Όσο σωπαίνεις η βία δυναμώνει» και «Σπάμε τη σιωπή».

«Καμία θέση στην κοινωνία μας»

«Όχι πια φόβος, όχι πια σιωπή. Σπάμε τον φαύλο κύκλο, βάζουμε τέλος στον εφιάλτη της βίας κατά των γυναικών, όποια μορφή κι αν έχει, με όποιο ύπουλο τρόπο κι αν εκδηλώνεται. Είμαστε σήμερα εδώ για να βάλουμε τέλος στην αμφιβολία και στην αίσθηση της απομόνωσης. Είμαστε σήμερα εδώ και ως Δημοτική Αρχή για να δείξουμε την έμπρακτη στήριξή μας σε κάθε γυναίκα, με τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις δομές Κοινωνικής Πρόνοιας που είναι στην πρώτη γραμμή παρέμβασης. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: Η έμφυλη βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο ελεύθερο από φόβο, όπου κάθε γυναίκα θα προκόβει. Είναι υπόθεση όλων μας», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, που έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση.

Δείτε τη δήλωση:

Μηνύματα δύναμης και ενότητας έστειλαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ.Παναγιώτης Δαλαμπύρας και η Διευθύντρια Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία, κ.Χρύσα Βουλγαράκη.

Δείτε τις δηλώσεις:

Μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά

Με αφετηρία την Κεντρική πλατεία -απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο Λάρισας, το οποίο φωταγωγήθηκε για τις ανάγκες της εκδήλωσης- και πορεία μέσω των οδών Κούμα, Ρούζβελτ, Πατρόκλου, Ασκληπιού και ξανά Κούμα, η πόλη της Λάρισας έγινε μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά για όλες τις γυναίκες, δίνοντας φωνή στη σιωπή των θυμάτων έμφυλης βίας.

Η πορεία κατέληξε μπροστά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου και έλαβε χώρα η πρωτότυπη δράση/πρωτοβουλία γυναικών της Λάρισας #ΣΗΜΑ-ΔΕΜΕΝΕΙ.ΣΗΜΑΔΙ-ΜΕΝΕΙ#.

Αληθινές ιστορίες γυναικών «κρεμάστηκαν» στην πρόσοψη του Ινστιτούτου, ενώ πραγματοποιήθηκε και προβολή ταινίας μικρού μήκους, στην οποία γυναίκες της πόλης δραματοποιούν τις ιστορίες αυτές. Πρόκειται για μια ιδέα της σκηνοθέτη-ηθοποιού, κ.Στεφανίας Μακρή, ενώ το βίντεο επιμελήθηκε ο βιντεογράφος-κινηματογραφιστής-φωτογράφος, κ.Τηλέμαχος Γιογλαρής και τα γραφιστικά ο κ.Ιωάννης Μαρκάτος. Τα γυρίσματα έχουν γίνει στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας και της Σ.Α.Ε.Κ «Δήμητρα».

Δείτε εδώ την ταινία:

Δείτε βίντεο από τη δράση:

Να σημειωθεί ότι τις δράσεις στηρίζουν ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας & Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Λαρισαίων, το Εσπερινό Γυμνάσιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο, που ενώνει τις δυνάμεις του με τους φορείς της Λάρισας που συμμετέχουν στη δράση του Δήμου Λαρισαίων.