Δυνατό μήνυμα κατά του ρατσισμού από τη Λάρισα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και δυναμική συμμετοχή πολιτών και φορέων ολοκληρώθηκε το διήμερο δράσεων «Συνθέτοντας μια Κοινωνία Αποδοχής», που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαρτίου στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού.

Η δράση, η οποία υλοποιήθηκε από την INTERSOS Hellas, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανέδειξε τη σημασία της αποδοχής, της ισότητας και της συμπερίληψης, μέσα από την ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, θεσμικών φορέων και πολιτών.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Λαρισαίων, το 4ο ΕΠΑΛ Λάρισας «Φ. & Τ. Τλούπας», μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Λάρισας, το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Νομού Λάρισας (ΠΟΚΕΛ), καθώς και το Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παρασκευή 20 Μαρτίου

Την πρώτη ημέρα, οι μαθητές έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα κατά του ρατσισμού μέσα από την τέχνη και τη δημιουργική έκφραση. Μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ Λάρισας «Φ. & Τ. Τλούπας» παρουσίασαν την έκθεση ζωγραφικής «ΦΩΤΟΕΙΚΟΝΕΣ», με έργα εμπνευσμένα από την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, ενώ μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας δημιούργησαν τον «Τοίχο της Αποδοχής», ένα συλλογικό έργο με έντονο συμβολισμό.

Η πρώτη ημέρα πλαισιώθηκε από συζήτηση με την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων, Μαριάννα Κεραμίδα, καθώς και από την αφήγηση του διηγήματος «Στα φανάρια» της Ευδοκίας Ποιμενίδου, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Στη δράση συμμετείχε επίσης το EUROPE DIRECT Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2024–2029, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της κατανόησης της διαφορετικότητας. Η συμβολή του εντάσσεται στις προτεραιότητες για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καταπολέμησης των διακρίσεων για τη διατήρηση μιας δημοκρατικής και συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Σάββατο 21 Μαρτίου

Η δεύτερη ημέρα επικεντρώθηκε στον δημόσιο διάλογο, με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων, ειδικών και πολιτών, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, κα Ανδριάνα Κομήτσα, ανέδειξε τον ρατσισμό ως μια βαθιά κοινωνική πρόκληση και υπογράμμισε ότι η αποδοχή αποτελεί καθημερινή στάση ζωής. Μέσα από μια ιδιαίτερα καταλυτική αναφορά, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. «Εμείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα και ξεκαθαρίζουμε ότι όχι μόνο δε συνιστά απειλή αλλά το αντίθετο, είναι ο θεμέλιος λίθος μίας συμπεριληπτικής και αλληλέγγυας κοινωνίας» ήταν το μήνυμα που έστειλε η κ. Κομήτσα.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, κα Ευρυδίκη Γούλα, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την ισότητα, την κοινωνική προστασία και τη συμπερίληψη.

Εκ μέρους της Εκκλησίας, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου μετέφερε το μήνυμα της αλληλεγγύης, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και του σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στα δύο πάνελ της εκδήλωσης αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές της αποδοχής και της ένταξης:

Η κα Πολυξένη Παναγούλη, νομικός στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Λαρισαίων, ανέδειξε τη νομική διάσταση της αποδοχής και τη σημασία της ίσης μεταχείρισης.

• Η κα Ελένη Γκανά, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναφέρθηκε στη διαπολιτισμική επικοινωνία και υπογράμμισε την αξία του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος ως βασικού παράγοντα κατανόησης και συνύπαρξης.

• Ο κ. Γιώργος Ρουπακιάς, Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των επιχειρήσεων στην ένταξη ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαφορετικότητα αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία ενός πιο δυναμικού και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

• Ωφελούμενος του προγράμματος HELIOS+ μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία ένταξης, αναδεικνύοντας τα ουσιαστικά οφέλη της πρόσβασης στην εργασία και τη στέγαση.

• Ωφελούμενοι του προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων κατέθεσαν τις δικές τους διαδρομές, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια νέα προοπτική ζωής.

Το πρόγραμμα HELIOS+

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS+, μιας ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας ένταξης προσφύγων στην ελληνική κοινωνία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το HELIOS+ αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο 13 Περιφερειακών Έργων Ένταξης, ένα για κάθε ελληνική Περιφέρεια, με στόχο την προώθηση της ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική αγορά εργασίας και κοινωνία.

Σχεδιασμένο από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, το HELIOS+ βασίζεται στην επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος HELIOS (2019–2024).

Το HELIOS+ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων για την περίοδο 2021–2027 και ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη.

Βασική δέσμευση του HELIOS+ αποτελεί η ενδυνάμωση των Δικαιούχων Διεθνούς και Προσωρινής Προστασίας που διαμένουν στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους τα εργαλεία και τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη κοινωνικοοικονομικής ανεξαρτησίας και την ενεργή συμμετοχή στην ελληνική κοινότητα.