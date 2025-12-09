Δυο νέα καταστήματα για την τοπική αλυσίδα Καφέ White Lobster



Μετά το πρώτο κατάστημα, επί της Πλατείας Ταχυδρομείου το 2015, η White Lobster μετράει σήμερα συνολικά έξι σημεία στη Λάρισα.

Τα δυο τελευταία ξεκίνησαν πρόσφατα και χαρίζουν ζεστές καλημέρες στους θαμώνες τους, το ένα από τον πεζόδρομο της Βενιζέλου και το άλλο από την Ηρώων Πολυτεχνείου, το οποίο μάλιστα εγκαινιάστηκε μόλις χθες Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Το τοπικό brand ακολουθεί ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Μετά την Ταχυδρομείου, δεύτερο κατά σειρά κατάστημα ήταν αυτό της οδού Βόλου (2019), και ακολούθησαν η Νεάπολη (2024) και η κεντρική πλατεία το 2025.

Β.Τ. kosmoslarissa.gr