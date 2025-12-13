ΔΥΠΑ: Μεταφέρεται στις 10 Ιανουαρίου η “Ημέρα Καριέρας” στη Λάρισα

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial, μετατίθεται για το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στο ίδιο σημείο διεξαγωγής.

Η απόφαση λήφθηκε λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή και οι οποίες επηρεάζουν τη δυνατότητα ομαλής και ασφαλούς μετακίνησης των επισκεπτών και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Η ΔΥΠΑ, με προτεραιότητα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση όλων, συνεχίζει την προετοιμασία της εκδήλωσης και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις συμμετοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr .