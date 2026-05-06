ΔΩΔΩΝΗ: Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 40.000 € στην ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Η ΔΩΔΩΝΗ, με ρίζες βαθιά απλωμένες στην ηπειρώτικη γη και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν συμπορεύεται με την κοινωνία και τον άνθρωπο.

Η γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί, προχώρησε σε δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικής αξίας 40.000 ευρώ προς την ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ESG της εταιρείας, έναν σχεδιασμό που δεν περιορίζεται σε αριθμούς και δείκτες, αλλά αποτυπώνει μια φιλοσοφία ζωής: σεβασμό στη φύση, υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και διαρκή μέριμνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε μια εποχή προκλήσεων, η ΔΩΔΩΝΗ επιλέγει να επενδύει σε ό,τι έχει πραγματικό αντίκτυπο – στην υγεία, στην ποιότητα ζωής, στον άνθρωπο.

Η δωρεά αφορά σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα και συγκεκριμένα ρινικά ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας, εργαλεία που ενισχύουν ουσιαστικά το έργο των γιατρών και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας.

Σταθερά προσηλωμένη στις αξίες της, η ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζει να ενισχύει τους δεσμούς της με την τοπική κοινωνία, επενδύοντας σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963 και από τότε μετρά 63 χρόνια αυθεντικής παράδοσης και ιστορίας. Με έδρα τα Ιωάννινα, παράγει αυθεντικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από ένα διευρυμένο δίκτυο χιλιάδων Ελλήνων παραγωγών, κυρίως από την περιοχή της Ηπείρου. Η ΔΩΔΩΝΗ έχει παρουσία σε περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά και διατηρεί εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως. Σήμερα, διαθέτει πάνω από 10 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και παράγει 100 ξεχωριστά προϊόντα.

