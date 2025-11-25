ΔΩΛ: Η Φιλαρμονική γιορτάζει 75χρόνια προσφοράς στην πόλη

Μία μεγάλη επετειακή συναυλία με τον τίτλο «75 ΧΡΟΝΙΑ iN TEMPO», διοργανώνεται το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00, στην αίθουσα συναυλιών του Δ.Ω.Λ., με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στην πόλη της Φιλαρμονικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Ένα μουσικό ταξίδι που φωτίζει την παράδοση, την εξέλιξη και το σύγχρονο πρόσωπο του συνόλου, με σολίστ τον κλαρινετίστα Μιλτιάδη Μουμουλίδη, καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τη Φιλαρμονική θα διευθύνει η αρχιμουσικός Μαρία Παναγοπούλου. Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη ζωντάνια και τη συνέχεια της Φιλαρμονικής, συνδέοντας τη μεγάλη ιστορική της διαδρομή με τη σημερινή δημιουργική της πορεία.

Γενική είσοδος: 5 ευρώ.