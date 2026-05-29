Δωρεάν ασύρματο ίντερνετ στους 5 μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας

Επτά νέα σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFihotspots) θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα στους πέντε μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας, ενισχύοντας την ψηφιακή εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.

Ο Δήμος Ελασσόνας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ), με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifihotspots). Το έργο εντάσσεται στην πράξη «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι σταθμοί ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο θα τοποθετηθούν σε σημεία υψηλής πληθυσμιακής συγκέντρωσης, όπως χώρους συνάθροισης κοινού, χώροι αναμονής, χώροι εκδηλώσεων. Στο Δήμο Ελασσόνας έχουν επιλεγεί τα σημεία:

– Βερδικούσια, Κοινοτικό Κατάστημα

– Ελασσόνα, Κεντρική Πλατεία

– Ελασσόνα, Πλατεία Αμπελοκήπων (Βαροσίου)

– Ελασσόνα, Πνευματικό Κέντρο

– Κρανέα, Κάτω Πλατεία

– Λιβάδι, πρώην Δημαρχείο

– Τσαριτσάνη, Κοινοτικό Κατάστημα

Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στα εν λόγω σημεία για τουλάχιστον πέντε χρόνια, καθώς και τη δέσμευση για παροχή ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Το κόστος για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο βαρύνει το Δήμο.

Η δημιουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα συμβάλει:

Στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας όπου παρατηρείται υστέρηση.

Στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και στην εξοικείωση των πολιτών με το διαδίκτυο και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες καθώς και την αξιοποίηση των διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης και υπηρεσιών.

Στη διαθεσιμότητα του διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, σε περιστάσεις που οι χρήστες δεν βρίσκονται σε κάποιο σταθερό χώρο.

Στη δημιουργία και εγκατάσταση εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης ως κίνητρο προς τους ιδιώτες επενδυτές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς αλλά και τη βάση για τη μεγαλύτερη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στον γενικό πληθυσμό.

Στη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ως εργαλείων για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής & πολιτιστικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, κατά την υλοποίηση υποδομών ΤΠΕ για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή μας στο έργο WIFI4GR αποτελεί μία σημαντική επένδυση στην τοπική ανάπτυξη και την εξοικείωση με τις ψηφιακές υπηρεσίες. Με τα επτά σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο παρέχουμε δωρεάν ασύρματο ίντερνετ στα πιο κεντρικά σημεία των μεγάλων κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία και τις ψηφιακές υπηρεσίες».