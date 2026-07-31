Δωρεάν δράση Baby Swimming από τη Wander Mamas και το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας, η δωρεάν δράση Baby Swimming που διοργάνωσε η κοινότητα Wander Mamas σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Λαρισαίων.

Μαμάδες μαζί με τα βρέφη τους συμμετείχαν σε μια ασφαλή, οργανωμένη και βιωματική εμπειρία μέσα στο νερό, υπό την καθοδήγηση της πιστοποιημένης Baby Swimming Instructor Ιωάννας Τουλουμτζίδου και την επιβλεψή του πιστοποιημένου ναυαγοσώστη Κωνσταντίνου Βασιλόπουλου.

Μέσα από το παιχνίδι και την κίνηση, μαμάδες και βρέφη είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Baby Swimming και τα οφέλει του, να εξοικειωθούν με το υδάτινο περιβάλλον και να απολαύσουν πολύτιμες στιγμές σύνδεσης και αλληλεπίδρασης.

Στο τέλος της δράσης, όλες οι συμμετέχουσες παρέλαβαν ένα Wander Mamas tote bag, γεμάτο όμορφα δώρα από την Boutique Bebe και την ONE HUG, προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή πινελιά στη συνολική εμπειρία.

Η δράση υλοποιήθηκε με την πολύτιμη συνεργασία και υποστήριξη του Τμήματος Αθλητισμού Δήμου Λαρισαίων, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ουσιαστικής πρωτοβουλίας για τις οικογένειες της πόλης.

Η Wander Mamas συνεχίζει να δημιουργεί δράσεις που φέρνουν πιο κοντά τις μαμάδες, ενισχύουν τη σύνδεση γονέα και παιδιού και προσφέρουν όμορφες, ασφαλείς και ποιοτικές εμπειρίες στις οικογένειες.