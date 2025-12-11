Δωρεάν μαθήματα Η/Υ για ηλικιωμένους

Από τη Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με το Aegean College – Παράρτημα Λάρισας ξεκινούν νέοι κύκλοι δωρεάν μαθημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για ηλικιωμένους, οι οποίοι απευθύνονται σε αρχάριους χρήστες και καλύπτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες (χρήση υπολογιστή, διαδικτύου, email και ηλεκτρονικών υπηρεσιών).

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν με χορηγία του Aegean College. Την εκπαιδευτική ομάδα αποτελούν οι εκπαιδεύτριες κ.κ. Καρανίκα Γιολάντα και Ντάλλα Μαριανέτα.

Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 40 ώρες.

Χώρος διεξαγωγής: Κτίριο Δια Βίου Μάθησης Δήμου (Αιόλου 4, 1ος όροφος)

Διαθέσιμα Τμήματα

Α’ Τμήμα

Τρίτη & Πέμπτη

4:30 – 6:30 μ.μ.

Β’ Τμήμα

Τρίτη & Πέμπτη

6:30 – 8:30 μ.μ.

Γ’ Τμήμα

Δευτέρα & Τετάρτη

5:30 – 7:30 μ.μ.

Δήλωση Συμμετοχής

Ηλεκτρονική Αίτηση:https://docs.google.com/…/1pSCjAyU7Wg52HVmEtt66n1X…/edit

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2410 680249

Δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής και μέσω μηνύματος στο learning-city@larissa.gov.gr

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν σε ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Λάρισα Πόλη που Μαθαίνει και του Πανεπιστημίου των Πολιτών.